雲林查獲買票案 麥寮鄉代參選人認罪10萬元交保

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（中央社記者蔡智明雲林縣7日電）雲林地檢署查獲許姓麥寮鄉代參選人涉透過樁腳買票，昨天傳喚到案，檢察官訊問後認定違反選罷法向法院聲請羈押。許嫌今天向法官坦承買票，法院裁定新台幣10萬元交保候傳。

年底選舉雲林查獲首起現金買票案，雲林地檢署今天發布新聞表示，檢察官黃晉展指揮雲林縣警察局刑事警察大隊、調查局雲林縣調查站等單位，查獲許姓麥寮鄉民代表參選人於登記參選後，涉嫌透過樁腳以每票現金新台幣1000元買票。

雲林地檢署主任檢察官吳文城指出，經檢警多日跟監蒐證，昨天陸續通知許姓參選人、樁腳、選民等3人到案說明及接受檢察官訊問，其中樁腳、選民坦承不諱，並自動繳回不法所得現金5000元。

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吳文城說，訊問時許姓參選人矢口否認賄選，但檢察官依證供等認定涉嫌違反公職人員選舉罷免法，向法院聲請羈押；今天上午雲林地方法院召開聲押庭，許嫌改口向法官坦承犯行，法院裁定以10萬元交保候傳。樁腳、選民等2人則請回。

吳文城表示，買票賄選涉犯重罪，切勿以身試法，民眾若知悉候選人或樁腳有賄選行為，可提出檢舉，檢警對於檢舉人身分均會嚴格保密，且檢舉因而查獲賄選者，可獲得高額檢舉獎金。（編輯：戴光育）1111007