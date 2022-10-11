夾娃娃機店暗藏賭場 中市警破獲查扣近百萬賭資

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（中央社記者郝雪卿台中11日電）台中市警方今天宣布查獲德州撲克職業賭場案，這家賭場以夾娃娃機店為掩護，暗藏於2樓，警方當場查獲現場工作人員6人及賭客7人，並查扣抽頭金及賭資近百萬元。

台中市警察局第二分局日前接獲線報，位於北區漢口路的一家夾娃娃機店2樓藏有德州撲克職業賭場，立即成立專案小組，並於4日凌晨1時許展開行動。

警方指出，當場查獲熊姓負責人等6人、賭客7人、賭具、監視錄影設備、點鈔機、抽頭金新台幣3萬7200元及現場籌碼換算賭資95萬3000元，詢後分別依刑法賭博罪及社會秩序維護法送辦。

警方追查發現，賭場負責人熊姓男子（80年次）以通訊軟體LINE邀約朋友，並由女性友人擔任荷官工作，藉抽頭獲取暴利；專案小組為避免打草驚蛇，於1樓夾娃娃機店埋伏。

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警方表示，員警夾了整晚娃娃，經蒐證完備後持台中地方法院核發的搜索票，趁賭客進出之際，一舉攻破賭場，現場賭客見警方上門，直接嚇傻束手就擒。

第二分局分局長陳家銘表示，打擊不法不分假期，年底選舉將屆，為維護選前治安狀況，使選舉順利進行，除強化候選人身安全及確保現場競選活動順利進行，並針對各類治安案件積極查辦、絕不寬貸，嚴防不法勢力介入選情，穩定選前治安環境，讓年底大選順利進行。（編輯：謝雅竹）1111011