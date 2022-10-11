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柯文哲嗆大巨蛋防火審查被卡 消防署嚴正駁斥

2022/10/11 23:43
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（中央社記者黃麗芸台北11日電）2023台灣燈會展區無大巨蛋，台北市長柯文哲今天表示「他要擋你有什麼辦法」。對此，消防署深夜嚴正駁斥並籲勿再推中央，大巨蛋煙控性能有條件審核認可，委員會今已同意備查。

台北市觀傳局今天舉行記者會公布2023年台灣燈會主視覺及燈區，原定展區之一的大巨蛋卻因內政部還在審查，尚無使用執照，只好移至松山文創園區（松菸）。柯文哲會後受訪時說，沒料到防火避難性能審查審到現在還沒下來、都1年半了，「他要擋你有什麼辦法」。

對此，消防署晚間發布新聞稿表示，針對柯文哲指大巨蛋防火避難審查被卡的說法，予以嚴正駁斥。

消防署說，主因為台北市政府耗費整整1年時間，延遲督促遠雄公司說明煙控模擬試驗所致，經多次催促才提出符合國家標準改善說明，呼籲勿再推給中央。

直到內政部消防技術審議委員會9月29日召開小組會議審議大巨蛋煙控性能審核認可複審時，消防署說，遠雄才在會中針對煙控性能現場模擬計畫相關試驗條件充分說明，且依國家標準規範（CNS15937）配合修正後，經會議審慎討論決議，同意於限制條件下予以審核認可，並於今天提技術審議委員會同意備查。

消防署指出，大巨蛋公安不容打折，市民生命無價，委員會一直秉持相同客觀與專業立場，依審議程序進行審查及提供改善意見，北市府與柯文哲應善盡督導責任，共同把關大巨蛋公共安全，勿待發生人命傷亡造成無法彌補的憾事後，再來要求遠雄檢討改善。

大巨蛋案後續，消防署說，將由台北市消防局依遠雄辦理體育園區消防安全設備圖說變更審查，在現場消防安全設備安裝完成後，會同遠雄實施煙控性能現場試驗並辦理竣工查驗。（編輯：陳正健）1111011

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