柯文哲惡霸說惹議 黃珊珊：言論責任柯要自擔

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（中央社記者劉建邦台北23日電）民眾黨主席、台北市長柯文哲談及新竹市長參選人高虹安論文案指，像惡霸流氓要強姦女生。無黨籍台北市長參選人黃珊珊今天表示，柯文哲言論責任要自己承擔。

柯文哲昨天談及高虹安為論文案落淚時說，就像惡霸流氓要強姦女生，「女生為了抵抗咬他一口，結果現在每個人都說妳為什麼咬人？」，引發議論。

黃珊珊今天上午出席「2022興富發登峰造極青年籃球邀請賽」，會後接受聯訪，針對柯文哲說法，黃珊珊表示，昨天她已經提過，柯文哲邏輯是對的，比喻恰當與否大家可討論，但重點是事件本質。

黃珊珊指出，高虹安事件是「做賊的喊捉賊，誰是那個賊」，而不是討論、指責受害人，此事件邏輯不用這麼複雜，應討論高虹安事件本質，但柯文哲發言的言論責任要由自己承擔。

民進黨籍台北市議員許淑華在臉書Facebook貼文，針對柯文哲失言呼籲台北市政府召開性別平等委員會。黃珊珊對此回應，議員可要求任何事情，但北市府性平會是有相關機制。

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媒體詢問，民調顯示上個月支持度略降。黃珊珊說，民調只是參考，每天都會不同說法，就像每天盯著股票，這樣日子還要不要過，會持續努力。

至於前台北市長黃大洲昨天前往黃珊珊競選總部，是否會爭取支持。黃珊珊今天表示，黃大洲擔任北市府市政顧問多年，且是很棒的前輩，先前已跟他請益，像是他擔任市長任內相關市政規劃，也感謝他的鼓勵，且請益是平常就會做的事情。（編輯：方沛清）1110923