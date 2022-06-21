柯文哲提金廈大橋延續小三通 陸委會：荒謬比擬

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（中央社記者李雅雯台北21日電）台北市長柯文哲拋出興建「金廈大橋」議題，主張可讓過去的「小三通」更有效率。大陸委員會表示，這是無知主張、荒謬比擬，推動兩岸事務應以國家安全為最高考量。

陸委會21日下午透過書面回應這項討論，嚴正駁斥興建金廈大橋是小三通的延續此一說法。

陸委會指出，政府2000年規劃試辦小三通，主要背景是將已存在金門、馬祖和中國大陸福建地區的非法小額貿易納入管理，予以法制化，同時作為後續推動兩岸三通直航的試點。小三通的推動是聚焦於邊境人貨進出管理，提供人民及企業的便利。

陸委會說明，所謂的金廈大橋是中共方面基於統戰思維單方面設想，目的是模糊金門、廈門的界線，讓金門融入廈門，成為中國福建一部分。金廈大橋衍生的國家安全風險和小三通完全是兩回事，「柯文哲指鹿為馬，企圖混淆視聽，其心態可議」。

陸委會強調，區域局勢及兩岸關係從2000年迄今出現極大改變，中共當局對台政策從相對緩和到現在極盡恫嚇、打壓能事。2019年習近平提出「習五條」，企圖以「一國兩制台灣方案」作為統一框架，在軍事、外交、政治、經濟等各層面，採取各種恫嚇、打壓、脅迫等惡劣行徑。

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陸委會批評，中共軍機艦擾台頻率和威脅性不斷升級，同時惡意打壓我方農漁產品輸入；主張金廈融合發展、興建金廈大橋，這是意圖矮化我方，將金門納入福建省一環。「這種種作為已嚴重威脅到我國家安全，政治人物豈可無視當前兩岸情勢及問題，而刻意扭曲我政府政策，甚至附和對岸的主張」。

陸委會強調，推動兩岸事務必須以國家安全為最高考量，當前亞太及兩岸情勢複雜敏感，為確保國家安全及整體利益，政府並無推動金廈通橋的政策及規劃，各界切勿隨中共當局所設議題起舞。（編輯：陳沛冰）1110621