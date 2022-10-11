2023台灣燈會展區無大巨蛋 柯文哲：動線較差

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（中央社記者陳怡璇台北11日電）2023台灣燈會回歸台北市舉辦，今天公布主視覺及展區，原預定大巨蛋也是展區之一，但因使照問題移至松菸。市長柯文哲表示，照樣布展只是動線較差，「他要擋你有什麼辦法」。

台北市觀光傳播局今天舉行記者會，公布2023年台灣燈會主視覺及燈區。柯文哲會後接受聯訪時被問及，原定大巨蛋也是展區之一，但因內政部還在審查拿不到使用執照，只好移至松山文創園區（松菸）一事。

柯文哲說，國父紀念館跟大巨蛋中間，在忠孝東路底下有80公尺寬的通道，原先路線設計是從國父紀念館到大巨蛋、松菸，再連到東區、信義商圈等，少了大巨蛋展區，只是中間動線會變得比較不好，不過還有4個展區，照樣布展。

媒體問，會不會覺得少了大巨蛋，燈會就不夠完美，柯文哲說，沒料到防火避難性能審查審到現在還沒下來、都1年半了，「他要擋你有什麼辦法」。

觀傳局指出，2023台灣燈會是疫情解封後的第一場國際大型活動，將以融入都會的「城市型燈會」，規劃4大展區、1座主燈、6座副燈，範圍達168公頃、展出300件以上作品。

展區包含東區商圈的「光展區」、松山文創園區的「源展區」、國父紀念館的「中央展區」也是主燈位置，整座國父紀念館預計將化身為「最經典的燈」，以及信義商圈的「未來展區」。

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主視覺則以台北盆地作為基底，家家戶戶的燈火凝聚成巨大的希望光球，冉冉升空綻放出溫暖和煦的光芒，象徵新年過後的第一次月圓。

柯文哲致詞時表示，台灣燈會睽違23年回到台北，活動時間在明年2月5至19日，又是邊境解封後首場大活動，要藉此提振觀光產業、復興東區商圈等，1年多前就在規劃，相關產業業者都很期待，北市府也多花新台幣8000多萬元克服缺電問題，接下來繼續努力。（編輯：李亨山）1111011