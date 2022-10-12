國1北上近機場系統 12車連環車禍2人受傷

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國道公路警察局第一公路警察大隊表示，國道一號北向53.7公里接近機場系統，12日下午發生12車連環車禍，警消獲報馳援，目前已知2人受傷。（警方提供）中央社記者葉臻傳真 111年10月12日

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（中央社記者葉臻桃園12日電）國道公路警察局第一公路警察大隊今天表示，國道1號北向53.7公里接近機場系統，下午3時許發生12車連環車禍，有2人受傷，事故原因待查。

警方表示，獲報後立即派遣巡邏車並通知消防車、救護車及緩撞車前往，事故現場佔據4車道，目前封閉輔助、外側及中線車道，僅開放內線車道通行；12部車中有1部是大車，事故原因仍在釐清中。（編輯：方沛清）1111012

國道一號北向53.7公里接近機場系統處12日下午發生一起12車連環車禍，目前已知2人受傷。事故現場占據4車道，目前封閉輔助、外側及中線車道，僅開放內線車道通行。（警方提供） 中央社記者葉臻傳真 111年10月12日