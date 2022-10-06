近3年國慶國道肇事最多高5成 主因未保持安全車距

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（中央社記者余曉涵台北6日電）高公局今天說，統計近3年國慶日連續假期國道每天平均肇事件數，發現國慶連假期間肇事率比平日高出1到5成，主要肇因為未保持安全距離及未注意車前狀態或變換車道不當。

國慶連假即將到來，交通部高速公路局今天表示，根據統計近3年國慶日連續假期國道每日平均肇事件數，分別為108年107件、109年95件及110年137件，都較年平均每日肇事件數約90件高出1到5成。

高公局說，主要肇因為未保持安全距離、未注意車前狀態或變換車道不當，提醒民眾行駛國道時，切勿疲勞駕駛、勿任意變換車道，並請繫妥安全帶及保持行車安全間距，以維行車安全與秩序。

高公局指出，根據相關肇事分析文獻顯示，夜間行車肇事嚴重程度（致死率及肇事率）約為日間2到3倍，民眾如利用夜間行車時，除應注意小心駕駛外，切記勿疲勞駕駛、勿超速、勿酒駕，行車時請保持適當安全車距。

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另外，民眾若開啟駕駛輔助系統時，也應保持警覺，隨時注意車前狀態，並適時介入手動操作，以避免突發狀況致系統無法即時作動而發生憾事。

高公局說，連假期間發生事故時，警方與事故處理人員較難快速抵達現場，依據「道路交通安全規則」第101條第3項規定，在同向2車道以上路段，與消防車、救護車、警備車、工程救險車同車道前車，應立即向相鄰車道或路側避讓，相鄰車道車輛應減速配合避讓。（編輯：陳政偉）1111006