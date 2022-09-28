國7高雄段環評過關 高公局估最快119年完工

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（中央社記者余曉涵、曾以寧台北28日電）國道7號高雄路段環評案今天通過，高公局表示，預計114年可完成用地取得，115年發包施工，最快119年就可以完工。

行政院環境保護署今天召開環境影響評估審查委員會第428次會議，審查「國道7號高雄路段計畫環境影響評估報告書初稿」。根據資料，此路段主線長約23公里，包含橋梁段約21公里、路工段約2公里；共設臨海、大坪頂、小港、鳳寮、鳥松、大寮系統、仁武系統等7處交流道。

高雄市副市長林欽榮今天表示，國7興建是高雄轉型重要計畫，更是南部半導體S廊帶產業重要聯外運輸走廊。高雄都會區南北向長期只有一條國道1號提供服務，尖峰時刻常壅塞，且大小車混流比例高，加上配合高雄港未來營運重心往南移轉到洲際貨櫃中心，國道7號將有助分擔及紓解市區道路壅塞車流、改善市區道路交通安全。

高雄市交通局長張淑娟說，國道7號興建後，預估可減少國道1號市區壅塞路段約24%交通量，國道10號仁武至鼎金系統路段交通量則可減少約29%，大幅舒緩目前國1、台88及國10的壅塞路段，也可降低車輛油耗和廢氣，提升高雄市空氣品質，並可減少碳排約38.7萬公噸。

據高雄市交通局資料，通過環評後，將由交通部向行政院提報建設計畫，核定後即展開工程設計，預估可於114年開始動工。

交通部高公局表示，過了環評案之後，後續還有綜合規劃、設計招標、用地取得等程序要走，最快114年完成用地取得，115年可以發包施工，最快119年就可以完工。

根據高公局網站，國7高雄段計畫闢建完成後，將可有效分擔國1車流，紓解國1楠梓以南路段壅塞，減輕鼎金系統交流道及五甲系統交流道交通負荷，改善台88線進出國道1號回堵現象。

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國7與沿線主要幹道相交處，都設置交流道連絡道以服務地區交通，可縮短旅行時間距離節省油耗，使長短程旅次分流，分散市區通過性車流，強化社區間聯繫及生活機能，促進城鄉均衡發展，滿足該區域未來整體發展需求。

高公局說，也可以疏導臨海工業區、大發工業區、林園工業區等臨近工業區及小港機場間龐大產業車流，改善國道1號末端中山四路匝道附近及高雄市中山四路經常性塞車問題。（編輯：陳政偉）1110928