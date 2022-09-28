歷時10年 國7高雄段環評案過關

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（中央社記者張雄風台北28日電）國7高雄路段環評案今天於環評大會中審查，本案自101年起首度送案、102年決議進入二階環評，接著歷時約5年的範疇界定後，去年再次送案，終於在今天通過環評大會審查。

行政院環境保護署今天召開環境影響評估審查委員會第428次會議，審查「國道7號高雄路段計畫環境影響評估報告書初稿」。根據資料，此路段主線長約23公里，包橋梁段約21公里、路工段約2公里；共設臨海、大坪頂、小港、鳳寮、鳥松、大寮系統、仁武系統等7處交流道。

開發單位交通部高公局表示，由於目前南北向城際運輸只有一條國道1號，往來高屏以台1、台88及台17為主；預估台17線120年尖峰交通量約增加48%；洲際貨櫃中心120年貨櫃量較現況增加125%；國7高雄路段可以分擔及紓解市區幹道及國1、國3、台88等高、快速公路壅塞車流。

今天共有31名旁聽民眾登記發言，包含許多立委、議員多以促進當地發展、避免事故為由建議環評委員加速通過；由當地居民組成的「反現行國道7號高雄路段計畫自救會」則表達反對意見，重申此方案無法真正解決交通問題。

民團指出此方案無法紓解國1高雄端交通，反而更加惡化國道1號以南鼎金、仁武、五甲系統交流道及沿線路網運輸效益；23公里路程中交流道密集，將導致上下交流道處形成交織，恐成為台灣最危險肇事公路。

高公局今天回應，國7主要分流原高雄市東側透過國1鼎金轉國10往返中北部、仁武、燕巢、國3及旗山之車流，車流不會又導回鼎金；而高雄市東側往返左營、楠梓、岡山及路竹車流分流至國7，大部分藉由國7仁武系統之地區匝道銜接高鐵橋下道路及地區道路到達目的地，約11%回流至鼎金，因此不會造成鼎金交流道西出北入國1匝道過度負擔。

至於當地民眾所關心的土地取得、補償部分，環評委員表示，希望開發單位具體承諾，以減少拆遷戶的基礎進行微調；而目前相關法令、高雄市政府自治條例都有補償的相關規定，因此希望開發單位與高雄市政府妥善處置。

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國道7號高雄路段開發案自101年5月起進行環評初審，歷經5次審查，最後在102年以本案對「保育類或珍貴稀有動植物棲息生存」、「當地眾多居民遷移、權益或少數民眾傳統生活方式」等，及環境有重大影響之虞，因此進入較嚴格的第二階段環境影響評估。

本案自103年起進行二階環評範疇界定，歷經逾20次的會議，終於在108年完成。110年開發單位重新規劃並再次送件進環保署，爾後又歷經4次小組審查，其中第4次更邀請具交通專長的國立陽明交通大學運輸與物流管理學系榮譽教授馮正民參與審查，終於在今天提交環評大會、通過審查。（編輯：吳協昌）1110928