環團反對國7高雄段開發案 憂成台灣最危險公路

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（中央社記者張雄風台北27日電）國道7號高雄路段環評案明天審查，民間及環保團體今天發布聯合聲明，認為工程方案無法紓解高雄交通問題，而密集的交流道設置，反而可能讓此路段成為台灣最危險的肇事公路。

行政院環境保護署明天召開環評大會，審查「國道7號高雄路段計畫環境影響評估報告書初稿」。反「現行國道七號高雄路段計畫」自救會、台灣水資源保育聯盟、要健康空氣婆婆媽媽團、高雄健康空氣行動聯盟等團體今天聯合聲明，反對現行國道7號高雄路段開發案。

聲明強調，計畫的工程方案無法紓解國1高雄端交通，更加惡化國道1號以南鼎金、仁武、五甲系統交流道及沿線路網運輸效益；23公里路程中交流道密集，將導致上下交流道處形成交織，恐成為台灣最危險肇事公路。

聲明也認為，以鼎金系統交流道為國1高雄端中線，國1北段交通服務水準較於南段惡化，闢建國7要紓解鼎金系統交流道以南交通壅塞，猶如緣木求魚。

聲明中提到，鳥松泥火山距離國7鳥松交流道僅100至150公尺，常不定時噴發滾滾泥漿，噴發高度達2公尺，噴發時間長達30小時，該區域地質未來恐嚴重影響國7路基結構、進而影響用路人行車安全。

聲明中進一步舉例，本路段開發讓國7、國1高雄端、大寮、仁武區及國10沿線空氣品質環境涵容能力嚴重超過上限，對居民健康影響甚鉅。

就經費部分，聲明指出，本案10年前總經費編列為新台幣650億元，110年為近1000億元，相當於每公里建造經費高達44.17億，皆是向未來借錢，嚴重增加下一代經濟負擔。

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聲明說，全長 8.5 公里的「洲際貨櫃中心貨櫃高架專用道路」，預計112年5月完工啟用，將有效分流聯結重車與小車車流，屆時足以改善台17線運輸效益與行車安全。

高雄市交通局則在日前指出，國7高雄路段路線從小港南星路起，沿線經小港、林園、大寮及鳥松、仁武等區，全長23公里，與台88線及國10都設置系統交流道轉銜；國道7號除了提升國家商港整體競爭力，其路線也可串聯高雄半導體產業聚落S廊帶，對於高雄高快道路網的構建更是重要。（編輯：陳清芳）1110927