更多編輯台推薦新聞：
U23世界盃棒球賽台灣首戰對哥倫比亞 陳宇宏先發
運動

U23世界盃棒球賽台灣首戰對哥倫比亞 陳宇宏先發

拍到雄蜂爭相求偶瞬間 獲野生動物攝影師大賽首獎
國際

拍到雄蜂爭相求偶瞬間 獲野生動物攝影師大賽首獎

機器人藝術家「愛達」登英國國會 談新科技對創意產業影響
科技

機器人藝術家「愛達」登英國國會 談新科技對創意產業影響

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

彰化水泥泵浦車疑煞車失靈 騎士遭撞傷重不治

2022/10/13 12:56
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪彰化13日電）巫男駕駛水泥泵浦車今天上午行經彰化花壇鄉東外環道路下坡路段，疑似煞車故障撞上停等紅燈的休旅車和機車，騎乘機車的辛男被泵浦車輾壓傷重不治，警方指出，肇事原因待釐清。

彰化縣警察局彰化分局員警指出，1輛水泥泵浦車今天上午行經花壇鄉東外環道路下坡路段，在東外環道路和灣福路口時突然失控，撞上在路口停等紅燈的休旅車和機車。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

警方指出，水泥泵浦車撞上休旅車和機車後繼續往前衝，撞到道路旁的變電箱才停下來，因撞擊力道大，被撞的休旅車車尾變形，駕駛輕傷，機車騎士辛男則被水泥泵浦車輾壓，當場傷重不治，連安全帽都變形。

辛男的母親接到通知趕到現場，看到車禍現場一度昏厥，駕駛水泥泵浦車的巫男則向辛母下跪道歉。警方表示，巫男酒測值為零，供稱是煞車失靈才會失控撞上休旅車和機車，詳細肇事原因及責任歸屬尚待釐清。（編輯：張雅淨）1111013

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族