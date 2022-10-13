彰化水泥泵浦車疑煞車失靈 騎士遭撞傷重不治

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（中央社記者吳哲豪彰化13日電）巫男駕駛水泥泵浦車今天上午行經彰化花壇鄉東外環道路下坡路段，疑似煞車故障撞上停等紅燈的休旅車和機車，騎乘機車的辛男被泵浦車輾壓傷重不治，警方指出，肇事原因待釐清。

彰化縣警察局彰化分局員警指出，1輛水泥泵浦車今天上午行經花壇鄉東外環道路下坡路段，在東外環道路和灣福路口時突然失控，撞上在路口停等紅燈的休旅車和機車。

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警方指出，水泥泵浦車撞上休旅車和機車後繼續往前衝，撞到道路旁的變電箱才停下來，因撞擊力道大，被撞的休旅車車尾變形，駕駛輕傷，機車騎士辛男則被水泥泵浦車輾壓，當場傷重不治，連安全帽都變形。

辛男的母親接到通知趕到現場，看到車禍現場一度昏厥，駕駛水泥泵浦車的巫男則向辛母下跪道歉。警方表示，巫男酒測值為零，供稱是煞車失靈才會失控撞上休旅車和機車，詳細肇事原因及責任歸屬尚待釐清。（編輯：張雅淨）1111013