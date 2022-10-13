男子遭誤認通緝犯毆傷提汰除涉施暴警 調解破裂

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黃姓男子日前被新北市三重警分局2名員警誤認為通緝犯遭毆傷，他在臉書講述事件過程，並嘆「不知和員警有什麼深仇大恨」。（圖取自爆料公社公開版臉書facebook.com）

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（中央社記者王鴻國新北13日電）新北市三重員警抓錯人毆傷黃姓男子，黃男的家人昨天與警方調解時，要求汰除涉施暴員警，警方致歉並願賠償10萬元遭拒，調解破裂。黃男事後指出，堅持循法律途徑，為自己討回公道。

黃男事後在臉書（Facebook）貼文表示，他的兒子及律師昨天到三重調解委員會進行調解，「打人惡警提出，這一切都是誤會，所以要拿出新台幣10萬元當作賠償金，當然他也會很仁慈的對我撤銷傷害與妨礙公務的告訴」。

黃男指出，他只有一個訴求，像這樣值勤時涉違法犯紀、公然對人民施暴、動用私刑的惡警，涉嫌未按照警察職權行使勤務的惡警，一定要汰除。

他表示，當時所謂長官使用烏賊戰術模糊焦點，向媒體說他開出「天價」和解金150萬元，這真是滑天下之大稽。「我一定會循司法的途徑討回公道。我會堅持下去的」。

三重警分局今天指出，調解時，案件當事人黃姓民眾未到場，由黃男的兒子及委任律師陪同，與永福所許姓所長及翁姓、江姓警員等3人到三重區調解會進行調解，但雙方協調沒有結果。

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警方表示，調解結束後，永福所長及2名同仁在調解會門口向黃男的兒子表達歉意，並向黃男的兒子表示想與黃男約時間當面表達歉意，並做後續案件協調處理，警分局將持續與黃男保持聯繫，表達善意。

江姓、翁姓員警9月20日晚間執行勤務時，黃男遭警誤認為通緝犯，翁姓員警表明警察身分後，黃男不配合盤查，進而發生推擠拉扯受傷上銬帶回警局偵訊，經查證不是通緝犯後就解銬，並協助黃男就醫。（編輯：戴光育）1111013