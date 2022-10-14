協助治喪涉期約賄選 麥寮鄉代參選人100萬元交保

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雲林縣麥寮鄉韓姓鄉代參選人涉支付2萬多元給某喪家治喪，藉此尋求支持。雲林地檢署14日指揮專案小組帶回韓男等7人到案說明，經複訊後，諭令韓男新台幣100萬元交保候傳。（檢方提供）中央社記者姜宜菁傳真 111年10月14日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣14日電）雲林縣麥寮鄉韓姓鄉代參選人涉支付2萬多元給某喪家治喪，藉此尋求支持，雲林地檢署昨天指揮專案小組帶回韓男等7人到案說明，經複訊後，諭令韓男新台幣100萬元交保候傳。

雲林地檢署主任檢察官吳文城今天表示，韓姓鄉民代表參選人8月趁前往某喪家捻香之際，向家屬表示願支付靈堂棚架、花壇費用共2萬多元。

吳文城說，喪家家屬知道韓姓男子是鄉民代表參選人，其應允支付的款項是用以約定其投票權為一定行使的賄選對價，仍當場允諾由韓男支付。

檢方調查，韓姓參選人在8月底、9月初多次前往靈堂致意時，多次向包含喪家家屬和其他親友請託、支持，並如約支付2萬970元予業者。

雲林地檢署檢察官蔡少勳昨天指揮法務部調查局台中市調查處、法務部調查局雲林縣調查站、雲林縣台西警分局，搜索韓姓參選人競選辦公室，傳喚、約談韓姓參選人及證人等7人到案說明。

經檢方複訊後，韓姓參選人以100萬元交保候傳，其餘人等則無保請回。（編輯：謝雅竹）1111014