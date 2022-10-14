城中城大火滿週年 受難家屬盼查明消失防火門真相

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（中央社記者洪學廣、曾以寧高雄14日電）城中城大火滿週年，時代力量高市議員林于凱今天陪同受難家屬向市府喊話，雄檢雖分5案簽結，仍盼釐清「關鍵防火門消失」責任歸屬；市長陳其邁回應尊重司法調查。

高雄鹽埕區去年發生城中城大火，造成46死43傷，今天事件屆滿1週年，時代力量高雄市議員林于凱上午陪同火災受難家屬在高雄市議會召開記者會向市府喊話，雖然火警主嫌黃格格今年8月被高雄地院依縱火罪判處無期徒刑，雄檢雖另分五大案調查行政責任，並查無不法簽結，但還是希望能釐清關鍵防火門消失責任歸屬。

林于凱認為，雄檢針對城中城大火另分5案，其中2案「有未檢修申報消防安全設備情形，主管機關高雄市政府消防局未予以查處，亦未對該列管場所實施消防檢查及複查」；「總幹事兼管理員李太明收管理費部分」則是已簽結。當初市府調查報告指這部分交由司法調查，但檢方簽結後卻不見市府後續行動，「關鍵防火門難道要成歷史懸案？」

林于凱質疑市府多次擬進行消防安檢，卻都不得其門而入、被阻擋在外，到底是誰阻擋，這件事也未說明。若家屬有意願提出後續司法調查，市府應提供法律相關協助，協助釐清真相給家屬一個答案。

受害家屬記者會上表示，在火災發生不久前防火門全都還在，且防火門這麼重，要拆還要動到乙炔槍，卻遲遲找不到偷竊嫌犯。「逝去的人不會再回來，但還是想要一個解釋跟說明」，就算城中城大樓拆掉了，仍希望市府可以給一個答案。

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對此，市長陳其邁出席台39線建設說明會，會前接受媒體聯訪被問及此事表示，城中城火警是高雄人心中的痛，事件進入司法調查程序，經過檢調機關調查、釐清、起訴，市府尊重司法調查。

陳其邁指出，這一年來除了社會等等局處首長一對一陪伴家屬，市府也全力協助生活上需求，安置計畫也如期進行，並記取教訓。在消防、公安檢查等方面增加預算、人力，也在制度全力落實，盼悲劇不再重演。（編輯：孫承武）1111014