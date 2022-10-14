更多編輯台推薦新聞：
專訪／貓給了她一個家 馬尼尼為的愛憎台北
文化

專訪／貓給了她一個家 馬尼尼為的愛憎台北

20大前北京高架橋懸掛反習布條 中國網路全面封殺照片
兩岸

20大前北京高架橋懸掛反習布條 中國網路全面封殺照片

台東山洞6000年前女性骨骸 研究：台灣「黑矮人」可能為真
科技

台東山洞6000年前女性骨骸 研究：台灣「黑矮人」可能為真

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
直播／本土4萬8205例 增80死、245中重症
首頁 / 社會

城中城大火滿週年 受難家屬盼查明消失防火門真相

2022/10/14 13:53
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣、曾以寧高雄14日電）城中城大火滿週年，時代力量高市議員林于凱今天陪同受難家屬向市府喊話，雄檢雖分5案簽結，仍盼釐清「關鍵防火門消失」責任歸屬；市長陳其邁回應尊重司法調查。

高雄鹽埕區去年發生城中城大火，造成46死43傷，今天事件屆滿1週年，時代力量高雄市議員林于凱上午陪同火災受難家屬在高雄市議會召開記者會向市府喊話，雖然火警主嫌黃格格今年8月被高雄地院依縱火罪判處無期徒刑，雄檢雖另分五大案調查行政責任，並查無不法簽結，但還是希望能釐清關鍵防火門消失責任歸屬。

林于凱認為，雄檢針對城中城大火另分5案，其中2案「有未檢修申報消防安全設備情形，主管機關高雄市政府消防局未予以查處，亦未對該列管場所實施消防檢查及複查」；「總幹事兼管理員李太明收管理費部分」則是已簽結。當初市府調查報告指這部分交由司法調查，但檢方簽結後卻不見市府後續行動，「關鍵防火門難道要成歷史懸案？」

林于凱質疑市府多次擬進行消防安檢，卻都不得其門而入、被阻擋在外，到底是誰阻擋，這件事也未說明。若家屬有意願提出後續司法調查，市府應提供法律相關協助，協助釐清真相給家屬一個答案。

受害家屬記者會上表示，在火災發生不久前防火門全都還在，且防火門這麼重，要拆還要動到乙炔槍，卻遲遲找不到偷竊嫌犯。「逝去的人不會再回來，但還是想要一個解釋跟說明」，就算城中城大樓拆掉了，仍希望市府可以給一個答案。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

對此，市長陳其邁出席台39線建設說明會，會前接受媒體聯訪被問及此事表示，城中城火警是高雄人心中的痛，事件進入司法調查程序，經過檢調機關調查、釐清、起訴，市府尊重司法調查。

陳其邁指出，這一年來除了社會等等局處首長一對一陪伴家屬，市府也全力協助生活上需求，安置計畫也如期進行，並記取教訓。在消防、公安檢查等方面增加預算、人力，也在制度全力落實，盼悲劇不再重演。（編輯：孫承武）1111014

林于凱
高市教甄遭疑「護航」 教育局：未有可疑情況 三民區違建出售 工務局：屋主承諾9月自拆
陳其邁
賴清德為陳其邁站台 「市長不能換」挺連任 出席小林夜祭 陳其邁：保存大武壠族文化不遺餘力
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族