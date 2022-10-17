嘉義中埔失明老翁 不明原因跌落10米深溪谷死亡

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嘉義縣中埔鄉頂埔村一名失明老翁17日早上被發現跌落清河橋下10米深溪底，消防局獲報到場救援人已死亡，將遺體從溪底拉上來交由家屬與警方後續處理。（民眾提供）中央社記者蔡智明傳真 111年10月17日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣17日電）嘉義中埔鄉頂埔村一名失明老翁今天早上被鄰居發現跌落清河橋下10米深溪底，消防局獲報到場救援人已死亡，將遺體從溪底拉上來交由家屬與警方後續處理，事故原因待釐清。

住在嘉義縣中埔鄉頂埔村一名年約75歲老翁，今天早上7時許被鄰居發現，躺在村裡清河橋下10米深溪底，呼喊他都沒反應，趕緊通報警消到場救援。

嘉義縣消防局告訴中央社記者，早上7時51分接獲通報指中埔鄉頂埔村有緊急救護溺水案，派遣中埔、三和及番路分隊前往搶救，救援人員到場，發現老翁躺在溪底面朝上已明顯死亡，因此將遺體從溪底拉上岸邊道路，交由家屬與警方處理。

警方調查，老翁眼睛失明，昨晚深夜就沒返家，事故原因待釐清。（編輯：黃世雅）1111017