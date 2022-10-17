明池山莊住客員工逾300人受困 發電機油料快耗盡

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宜蘭連續強降雨，台7線多處坍方道路受阻，逾300人受困明池山莊，明池山莊17日指出，山莊內停電必須仰賴發電機發電，油料快要用完，也無法下山購油，目前食材、用水、住宿都沒有問題，電力是最大問題。（力麗馬告生態園區提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年10月17日

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（中央社記者王朝鈺宜蘭17日電）受颱風尼莎環流及東北季風共伴影響，宜蘭連續強降雨，台7線多處坍方道路受阻，逾300人受困明池山莊，其中1名乳癌患者亟需藥物，另山莊內停電，發電機使用的油料也快耗盡。

明池山莊館長雲文璋今天接受媒體電訪表示，明池山莊共有266名住客和37名員工，所有住客已安置在客房，因停電必須仰賴發電機發電，油料快要用完，也無法下山購油，餐廳若要開伙提供食物給住客，必須要有電力，若沒電完全無法運作，目前食材、用水、住宿都沒有問題，但電力是最大問題；另外，住客中有名乳癌患者，藥物晚上就會用完，亟需緊急送下山。

此外，明池山莊指出，今天中午啟動發電機煮米粉湯供住客用餐後，油料就快用盡，雖仍可透過瓦斯供應餐點給住客，但若沒有油料供發電機發電，冰箱存放的食材恐很快就會腐敗，另原定下午3時直升機將空投物資補給，因天候因素取消。

宜蘭縣災害應變中心透過新聞稿表示，截至今天下午3時30分，因天候因素，空中勤務總隊直升機無法接近明池山莊，消防局會隨時關注天候狀況，若達飛行標準將立即啟動空中運輸作業。

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應變中心指出，公路總局第4區養護工程處正持續搶修台7線65公里至84公里道路，預定於下午5時恢復通行，明池山莊因發電機油料不足，仍處於停電狀態，已備妥油料於山下待命。

應變中心表示，宜51線6公里預定於下午5時搶通後先送至棲蘭山莊，待台7線65公里至84公里搶通後，可立即運送至明池山莊，經與明池派出所聯繫，明池山莊今天晚間仍可供餐給住客。（編輯：方沛清）1111017