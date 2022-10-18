逾300人困明池山莊 天氣不佳運物資直升機延後起飛

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宜蘭強降雨造成台7線多處坍方交通中斷，逾300人受困明池山莊，直升機原定18日上午7時起飛運送物資，但因天候因素延後，縣府社會處準備的麵條、米、罐頭等物資，已出發運送到道路斷點，將以人力搬運上山。（宜蘭縣政府社會處提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年10月18日

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（中央社記者王朝鈺宜蘭18日電）宜蘭強降雨造成台7線多處坍方交通中斷，逾300人受困明池山莊，直升機昨天因天候未達飛行標準無法起飛，原定今天上午7時起飛運送物資，但仍因天氣延後，將視天氣狀況隨時起飛。

宜蘭縣災害應變中心指出，截至今天上午7時，因天候因素，空中勤務總隊直升機仍無法接近明池山莊，起飛將延後，視天氣狀況隨時起飛。

宜蘭縣政府社會處長林蒼蔡向中央社記者表示，社會處已準備麵條、米、米粉、肉醬、罐頭、玉米粒、肉鬆等食品，衛生局也已備妥19名慢性病患者3天用藥，原定以直升機運送物資，因起飛延後，相關物資已於上午8時40分從社會處出發，先前往大同消防分隊與消防局會合後，一同前往至明池道路中斷路段，以人力搬運上山。

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由於明池山莊停電，只能透過發電機供電，但發電機使用的柴油已耗盡，公路總局第4區養護工程處獨立山工務段長林士智表示，第1桶柴油已在上午7時40分出發，3人為1組以人力背運行走獸徑小路繞過道路斷點運送。

至於受困住客中有名乳癌患者亟需用藥，家人已從台北將藥品送至羅東，第4區養護工程處昨天已收到藥品，消防局上午9時集結26名消防等人員出發挺進現場，設法將連同物資運送給患者。（編輯：張銘坤）1111018