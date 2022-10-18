新北永和弒父分屍案二審 凶嫌認罪稱護母動手

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（中央社記者劉世怡台北18日電）新北市永和區去年12月發生駭人聽聞弒父分屍案，一審判凶嫌符冠羣19年徒刑。二審今天開庭，符男坦承犯行強調沒有預謀，是為了保護母親才突然動手。法官諭知11月30日續行審理。

二審台灣高等法院今天下午首次開庭，法官許曉微提及，本件被告及檢察官都有提起上訴，詢問雙方上訴理由；公訴檢察官表示，符冠羣為預謀犯案，且無教化可能，原審量刑太輕。

符男庭上表示，他沒有預謀殺害父親，當時就只是想保護母親，就突然做了這件事，對於檢方及一審判決認定的犯罪過程、手段及觸犯罪名，他都承認。

符男的辯護人主張，沒有證據可以證明符男是因為仇恨或是金錢關係而殺害父親，父親無論在離婚前後都對符男的母親家暴，並且騷擾；符男對父親是孝順的，當初把父親從長照機構接回家，帶去做牙齒及遷戶籍，並添購床組等。符男後來動手，必定有所原因。

辯護人提及，符男至今均坦承犯行，犯後表示後悔，並非無可教化；請求法官考量符男長期照顧有精神疾病及失智症的母親，而父親也並非容易照顧之人，符男照顧雙親壓力大，應適用刑法59條的「情堪憫恕」予以減刑，請求從輕量刑。

一審判決指出，現年55歲的符姓男子去年11月將住在長照機構的父親接回家同住，由於父親經常故意指使他與母親張女做事，嚴重影響原本生活，且懷疑父親多次企圖進房間侵犯患有重鬱症的母親，造成母親極大精神壓力，於是在去年11月28日趁父親午睡時，以枕頭悶死父親。

判決指出，符男隨即藏屍在頂樓加蓋空間，由於擔心母親發現屍臭，他去年12月6日晚間欲裝屍體進行李箱外出丟棄，但因行李箱不夠大，便拿美工刀與鋸子等工具肢解屍體四肢、軀體與頭部等，隔天凌晨再拖著行李箱走到永和區水源橋上，傾倒屍體、衣物與工具。

去年12月8日有居民發現河床有衣物報案，全案曝光，檢警調閱監視器鎖定符男犯案，逕行拘提逮捕符男。

檢方起訴符男後，一審新北地方法院審酌他殺人動機是為保護母親、且犯後均坦承犯行，依殺害直系血親尊親屬罪判16年徒刑、毀損遺棄直系血親尊親屬屍體罪判3年6月，定應執行19年徒刑。（編輯：李亨山）1111018