新北永和弒父分屍案 符冠羣護母起殺機判19年

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（中央社記者高華謙新北29日電）新北市永和區去年12月發生駭人聽聞弒父分屍案，新北地院審酌凶嫌符冠羣殺人動機是為保護母親、且犯後均坦承犯行，依殺害直系血親尊親屬等罪判處19年有期徒刑，可上訴。

台灣新北地方法院今天發布新聞稿指出，54歲男子符冠羣去年11月將住在長照機構的父親接回家同住，由於父親經常故意指使他與母親張女做事，嚴重影響原本生活，且懷疑父親多次企圖進房間侵犯患有重鬱症的母親，造成母親極大精神壓力，於是在去年11月28日趁父親午睡時，以枕頭悶死父親。

符冠羣隨即藏屍在頂樓加蓋空間，由於擔心母親發現屍臭，他去年12月6日晚間欲裝屍體進行李箱外出丟棄，但因行李箱不夠大，便拿美工刀與鋸子等工具肢解屍體四肢、軀體與頭部等，凌晨再拖著行李箱走到永和區水源橋上，傾倒屍體、衣物與工具。

新北地院說，符冠羣父母在民國83年離異後，即由符冠羣照顧母親，雖然他與父親沒有長期緊密關聯，但在經濟上仍會支應父親，後來也去長照機構探視，親子關係堪稱和諧；符冠羣去年接父親回家住後，還帶父親矯治牙齒、買全新寢具與遷戶籍等，顯示符男有心照顧，也歡喜迎接父親回家同住。

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新北地院表示，雖然符冠羣指父親經常故意指使他與母親做事、試圖進房間侵犯母親等都缺乏證據，但對比他接父親回家前後的劇烈轉折，及符冠羣父親在離婚前就有辱罵、恐嚇張女等不當言行，加上張女作證時也強調符冠羣很孝順、符冠羣父親故態復萌等，因此符冠羣所述應有幾分真實。

新北地院說，分屍行為駭人聽聞、危害社會善良風俗，且迄今仍未能尋獲完整遺體，符冠羣行為應受高度譴責；不過考量他殺父動機並非是為爭奪財產或仇恨怨隙等，而是為保護母親；且以枕頭悶死父親尚非殘忍暴虐，犯後均坦承犯行、知所悔悟，其他家屬也無意提告，因此依殺害尊親屬罪判16年徒刑、毀損遺棄屍體判3年6月，定應執行19年徒刑。（編輯：方沛清）1110829