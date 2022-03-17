永和弒父分屍案 新北檢依殺害直系血親尊親屬起訴

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（中央社記者沈佩瑤新北17日電）新北市永和區去年12月間發生駭人聽聞弒父分屍案，在押的符姓男子稱不滿父親長期施暴母親，憤而殺父後支解並棄屍。新北地檢署今天偵結，依殺害直系血親尊親屬等罪嫌起訴。

根據新北地檢署起訴書，符姓男子父母約30年前離婚，符男的父親搬到台中市某長期照顧機構，直到去年11月24日符男接回父親；28日凌晨他以棉被悶死熟睡的父親後，遺體裝在收納箱，移到頂樓加蓋自家7樓雜物間。

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檢警調查，符男在去年12月6日凌晨開始，以工業美工刀、鋸齒狀利器支解屍體成6塊，並於7日凌晨以行李箱裝載後，在住家附近的排水溝橋梁邊棄屍，同時也將犯案凶器棄置在水溝裡。

8日上午8時許，民眾發現溝內有異物通報，中和區所人員指示雨水清疏廠商到場勘查，卻看到符父上半身軀幹，嚇得報警處理；警方循線追蹤，12小時後逮捕符男，檢方複訊後將符嫌聲押禁見獲准。（編輯：張銘坤）1110317