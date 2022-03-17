更多編輯台推薦新聞：
美國聯準會升息步調「溫和偏鷹」 5大重點一次看
產經

美國聯準會升息步調「溫和偏鷹」 5大重點一次看

林昀儒鄭怡靜不敵中國組合 WTT大滿貫賽混雙獲亞軍
運動

林昀儒鄭怡靜不敵中國組合 WTT大滿貫賽混雙獲亞軍

分析：蒲亭陷「沉沒成本」迷思 害人害己卻停不了
國際

分析：蒲亭陷「沉沒成本」迷思 害人害己卻停不了

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
戴資穎直落二橫掃泰國女將 闖進全英公開賽8強
首頁 / 社會

永和弒父分屍案 新北檢依殺害直系血親尊親屬起訴

2022/3/17 21:15
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤新北17日電）新北市永和區去年12月間發生駭人聽聞弒父分屍案，在押的符姓男子稱不滿父親長期施暴母親，憤而殺父後支解並棄屍。新北地檢署今天偵結，依殺害直系血親尊親屬等罪嫌起訴。

根據新北地檢署起訴書，符姓男子父母約30年前離婚，符男的父親搬到台中市某長期照顧機構，直到去年11月24日符男接回父親；28日凌晨他以棉被悶死熟睡的父親後，遺體裝在收納箱，移到頂樓加蓋自家7樓雜物間。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

檢警調查，符男在去年12月6日凌晨開始，以工業美工刀、鋸齒狀利器支解屍體成6塊，並於7日凌晨以行李箱裝載後，在住家附近的排水溝橋梁邊棄屍，同時也將犯案凶器棄置在水溝裡。

8日上午8時許，民眾發現溝內有異物通報，中和區所人員指示雨水清疏廠商到場勘查，卻看到符父上半身軀幹，嚇得報警處理；警方循線追蹤，12小時後逮捕符男，檢方複訊後將符嫌聲押禁見獲准。（編輯：張銘坤）1110317

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族