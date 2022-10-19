北市路口科技執法新增20處 年底前啟用

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（中央社記者黃麗芸台北19日電）為維護、加強北市交通安全，台北市警察局交通警察大隊今天表示，透過大數據分析篩選出20處易肇事路口，並於9月底增設完成科技執法設備建置，預計年底前啟用執法。

交通警察大隊今天發布新聞稿表示，為維護北市轄區道路交通秩序與安全，以降低交通事故發生，今年1月3日起於鄭州路、西寧北路口啟用首處「路口多功能科技執法設備」，且統計迄9月止，月平均交通事故相較前3年月平均要下降約3成，防制成效顯著。

經持續向中央爭取與自籌經費，交通警察大隊說，經透過資料庫大數據分析，篩選出20處易肇事路口，並規劃增設科技執法設備，已於9月底完成建置，目前為設備測試及宣導期，預計年底前啟用執法，呼籲駕駛人遵守交通規則。

上述20處易肇事路口，分別為市民大道與承德路口、民權西路與承德路口、民權西路與延平北路口、民權西路與蘭州街口、大直街與北安路口、民權東路與建國北路口、市民大道與中山北路口、市民大道與建國南路口、市民大道二段與林森北路口、和平東路與基隆路口、信義路與建國南路口。

以及辛亥路三段與基隆路三段口、市民大道與敦化南路口、忠孝東路與基隆路口、信義路與基隆路口、中正路與延平北路口、大度路與立德路口、承德路與福國路口、和平西路與西園路口及辛亥路六段與木柵路一段口。

交通警察大隊表示，路口多功能科技執法設備是針對「車輛不停讓行人、闖紅燈、轉彎未依規定行駛、跨越雙白線、違規停車、佔用機車停等區、汽車行駛機車道、機車行駛人行道」等違規項目，進行偵測取締。

同時，相關設備是採用AI運算辨識車種，自動判斷違規行為與違規路徑，提升違規識別率，再由專責員警藉由後端管理平台從嚴審查，確認違規事實後製單舉發。

交通警察大隊說，此規劃除可減輕員警負擔，提升員警執勤安全外，還可避免執法爭議，目的是希望遏止違規、防制事故，呼籲駕駛人行經路口謹記「慢、看、停」等道路交通安全規則。（編輯：張銘坤）1111019