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懷疑室友偷吃雞排爆推擠糾紛 2高中生依社維法送辦

2022/10/19 18:28
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（中央社記者蘇木春台中19日電）台中市某高中宿舍昨天發生學生推擠糾紛，吳姓少年懷疑雞排遭傅姓少年偷吃向他人抱怨，傅姓少年回寢室恰好聽聞，雙方爆發推擠，過程中傅姓少年遭玻璃割傷送醫，警方訊後依違反社維法將2人送辦。

台中市消防局18日晚間10時57分獲報，太平區某高中宿舍，有學生疑因打架造成頭部遭玻璃割傷，派遣車籠埔分隊出動救護車與救護人員到場，現場將1名頭部撕裂傷的15歲少年，送往長安醫院治療。

台中市警察局太平分局告訴中央社記者，吳姓少年與傅姓少年皆為高一生，2人為室友關係，案發時吳姓少年向其他室友抱怨傅姓少年，懷疑傅姓少年會擅自動他的個人物品，並談及17日買的雞排也疑似遭傅姓少年偷吃。

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傅姓少年走進宿舍時恰好聽聞，引發不滿，與吳姓少年發生口角糾紛進而互相推擠，過程中吳姓少年臉部挫傷紅腫，傅姓少年被推撞寢室窗台旁玻璃，造成手腳多處割傷，雙方經送醫後均無大礙。

警方接獲校方通報，2名少年事後在校方及雙方家長到場下，在警局協調後均表示不提告，警方訊問後仍依違反社會秩序維護法將2人送辦，並通報相關兒少單位。（編輯：陳仁華）1111019

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