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林口2男談判爆衝突釀1死 凶嫌2小時落網

2022/10/20 10:36（10/20 10:51 更新）
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新北市林口區20日凌晨發生命案，警方獲報到場勘查採驗。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 111年10月20日
新北市林口區20日凌晨發生命案，警方獲報到場勘查採驗。（翻攝照片）中央社記者王鴻國傳真 111年10月20日
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（中央社記者王鴻國新北20日電）林口今天凌晨發生命案，2名同住處的室友疑因生活習慣不同而爭吵，相約談判竟爆發衝突，分持刀棍攻擊對方，造成1人刀傷死亡，警方獲報後在2小時逮捕凶嫌送辦。

林口警方以訊息說明，44歲陳姓男子和44歲連姓男子是同住處的室友關係，但因2人因生活習慣不同，陳男晚間先是於通訊軟體向連男抱怨，2人發生爭執。

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2人今天凌晨零時許相約明志路一段某店家前談判，陳男持甩棍與連男發生扭打，遭連男持水果刀刺中右胸，當場失去意識，送醫急救後仍宣告不治。

警方表示，連男作案後將凶刀棄置附近巷弄，並搭計程車逃離現場，警方獲報後進行勘查採驗，隨即組成專案小組調閱監視器及鎖定連男展開追緝，於案發後2小時內在五股區水碓路將他緝捕歸案，偵訊時，連男稱只是要給對方教訓卻失手殺人，訊後，警方依殺人罪嫌將連 男移送法辦。（編輯：黃世雅）1111020

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