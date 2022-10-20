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雲林逆子疑因討錢未果 酒後持棍毆打母親致死

2022/10/20 16:36
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（中央社記者姜宜菁雲林縣20日電）雲林縣洪姓男子昨天上午疑因討錢未果，酒後持木棍毆打母親和兄長，洪母送醫不治，檢方訊問後認為洪男涉犯殺害直系血親尊親屬罪嫌重大，且有串證之虞，向法院聲請羈押獲准。

雲林地檢署主任檢察官吳文城今天表示，洪姓男子（46歲）昨天上午酒後持木棍毆打母親和兄長，洪男棍棍往身材嬌小的洪母（75歲）頭部攻擊，洪母僅用雙手阻擋，洪男的兄長也難逃木棍攻擊。

吳文城指出，洪男的兄長趁機打電話報警，警方獲報趕往現場，協助洪母就醫，但仍宣告不治，洪男的兄長受輕傷。警方當場逮捕睡夢中的洪姓男子，並查扣犯罪用的木棍。

吳文城說，檢方訊問後認洪姓男子涉犯殺害直系血親尊親屬罪嫌重大，且有事實足認有串證之虞，向法院聲請羈押獲准。

雲林地檢署今天相驗，初步認定腦出血休克致死，將擇日解剖釐清確切死因。

警方調查，洪家3人同住一個屋簷下，洪母年邁無法工作，經濟全靠兄長一人獨撐，洪男平時好吃懶做，昨天疑因討錢未果，酒後失控出手毆打。（編輯：謝雅竹）1111020

吳文城
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