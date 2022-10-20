南投市里長參選人涉以茶葉麻油買票 訊後5萬交保

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（中央社記者蕭博陽南投縣20日電）南投市林姓里長參選人7、8月間涉嫌以價值新台幣250元至500元盒裝茶葉、瓶裝麻油等物，行賄選民尋求支持，南投地檢今天通知林嫌等人釐清案情，訊後5萬交保，受賄選民請回。

南投地方檢察署今天晚間發布新聞稿指出，檢察官鄭宇軒今天指揮南投縣警察局南投分局、法務部調查局南投縣調查站，偵辦南投市林姓里長參選人涉嫌以市價250元至500元的盒裝茶葉、瓶裝麻油行賄選民。

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南投地檢署表示，這名參選人涉嫌於今年7月、8月登記參選前，親自持盒裝茶葉、瓶裝麻油等物向有投票權選民尋求投票支持，經接獲檢舉及縝密蒐證，上午通知林姓里長參選人、多名選民及證人到案釐清，檢察官訊後認林姓里長參選人違反公職人員選舉罷免法投票行賄罪嫌重大，諭知具保5萬元，受賄選民訊後請回。

南投地檢署強調，買票最高可判10年有期徒刑，賣票也可判刑3年，地檢署會嚴加查緝，民眾若得知參選人或樁腳賄選行為，請勇於檢舉，身分絕對嚴格保密，檢舉因而查獲賄選可獲最高500萬元獎金，南投地檢署檢舉賄選專線0800024099，撥通後按4。（編輯：陳仁華）1111020