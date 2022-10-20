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嘉市某議員參選人涉現金賄選 2樁腳遭聲押

2022/10/20 23:48
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（中央社記者黃國芳嘉義市20日電）嘉義市西區某議員參選人涉嫌以現金向選民賄選，檢方今天傳喚參選人、樁腳及選民等10餘人到案說明，截至深夜，參選人被移送嘉義地檢署複訊中，2名樁腳遭聲押，其他人請回。

檢調表示，調查局嘉義市調查站日前據報，指嘉義市西區某議員參選人涉嫌以1票、現金新台幣1000元為代價，由自己或利用親友為樁腳向選民賄選，希望能獲得選民投票支持。

調查局嘉義市調查站、嘉義市警察局第一分局等單位連日蒐證後，嘉義地檢署今天指揮調查官、警方分別前往市議員參選人競選總部及住處執行搜索，並傳喚參選人、4名樁腳及多位選民等人到案說明。

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檢調指出，今天到案的部分選民坦承有收到西區某市議員參選人樁腳交付的1票、1000元現金，樁腳還表明要投票支持某市議員參選人，其中樁腳賴姓男子、郭姓女子晚間移送嘉義地檢署複訊後，檢方依有串證之虞向嘉義地方法院聲請羈押，其他2名樁腳及選民等人均請回。

涉及賄選的某市議員參選人否認有指使樁腳向選民買票，經調查官偵訊後，於深夜11時才移送嘉義地檢署複訊。（編輯：陳彥鈞）1111020

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