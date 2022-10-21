南投中寮鄉某村長 涉現金買票遭查獲

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（中央社記者蕭博陽南投縣21日電）南投中寮鄉一名尋求連任的男性村長，涉嫌透過樁腳，以現金新台幣1000元行賄選民請求支持，南投地檢署今天約談這名村長、樁腳、選民共12人到案，訊後交保、選民則請回。

南投地方檢察署今天晚間發布新聞稿指出，檢察官蔡岱霖偵辦中寮鄉某名男性村長參選人、男性樁腳涉嫌以現金1000元行賄選民案，約談這名村長參選人及樁腳、選民共12人，認為這名村長參選人、樁腳都違反公職人員選舉罷免法「投票行賄罪」且犯罪嫌疑重大。

南投地檢署指出，這名村長參選人涉嫌於登記參選前，去年利用辦理年度村鄰長文康活動時委由樁腳向有投票權選民、鄰長交付現金1000元，請求投票支持，期許選民能在今年支持連任，經接獲檢舉並縝密蒐證後，今天約談村長參選人、樁腳、選民共12人到案。

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承辦檢察官訊後諭知涉案村長參選人、樁腳分別具保3萬元、2萬元，受賄選民請回。南投地檢署表示，若透露涉案村長參選人及樁腳姓氏，加上這名村長參選人尋求連任背景，當地選民容易得知涉案村長參選人及樁腳是誰，因此，這次案件不便說明涉案人姓氏。

南投地檢署表示，案件指揮南投縣警察局草屯分局、埔里分局、刑事警察大隊、法務部調查局南投縣調查站、警政署刑事警察局電信偵查大隊第二隊、移民署中區事務大隊南投縣專勤隊共同偵辦。（編輯：郭諭儒）1111021