新北三峽住宅氣爆波及鄰居 5人受傷送醫

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新北市三峽區一處住宅23日下午發生氣爆意外，數個住宅內的物品及登機行李箱等從樓上被震飛到中庭花園，一片狼藉。（民眾提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年10月23日

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（中央社記者黃旭昇新北23日電）新北市三峽區大同路319巷某社區今天下午近4時發生氣爆意外，導致許多住戶玻璃碎裂、多人受傷。消防局據報，將氣爆住宅內及遭波及的鄰居共5人送醫。警方將調查釐清氣爆原因。

新北市政府消防局表示，下午3時44分據報，指稱三峽區大同路319巷某幢6樓住宅發生氣爆，造成周邊建築玻璃破裂。消防人車到達時，現場已經沒有火煙。

消防局指出，現場為6樓水泥建築物，氣爆位置為3樓住戶；氣爆發生後，影響到住宅對面的建築物。氣爆點的氣密窗被震噴飛到中庭花園，對面住戶的玻璃也碎裂，多名住家民眾遭玻璃割傷。

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依據消防局提供的現場照片，現場遭氣爆震飛到社區中庭的物品散落一地，各樓梯間的窗框遭震裂往外散落，或掉掛在半空中；還有數個住宅內的登機行李箱從樓上被震飛到中庭花園，顯現爆炸威力猛烈。

三峽警分局表示，計有3女2男受傷送醫，多為四肢擦傷、玻璃割傷、意識清醒，分別送往三峽恩主公醫院、新北市立土城醫院、板橋亞東紀念醫院。氣爆地點被送醫者為20多歲男子，其餘4人為遭波及的鄰居，發生原因將進一步調查釐清。（編輯：戴光育）1111023