新北三峽住宅氣爆12戶受波及 漏夜鑑定建築安全

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（中央社記者黃旭昇新北23日電）新北市三峽區大同路今天發生社區住宅氣爆意外，共有12戶住家遭受波及。新北市環保局、工務局連夜清理災害震爆出的玻璃碎片等，並安置受災戶；結構技師漏夜前往鑑定建築安全。

新北市政府消防局表示，下午近4時，三峽區大同路319巷某社區住宅發生氣爆案，在氣爆點受傷的是住在3樓26歲劉姓男子，他受到2度燒燙傷送醫，意識清醒。另有4名住戶也遭氣爆震爆出玻璃所割傷送醫。

這起意外共有12戶、26人受到波及，釀禍原因將待警分局及消防局局火災鑑識人員調查。

新北市長侯友宜傍晚前往現場勘災，指示環保局、工務局連夜將震爆出來的玻璃碎片等清理完畢，並清除建築物外觀有危險的物品，讓住戶可以在安全無虞下，漏夜回家拿東西到安置場所。

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侯友宜指出，3樓住戶是氣爆點，但到底是什麼樣的狀況引起氣爆，還要進一步的深入調查。至於是否瓦斯氣爆，不排除任何的狀況，需要詳細鑑定。

他說，因為現場的社區很小且是密閉空間，所以會有受災戶遭玻璃割傷。至於是否影響到建築物結構，從建物外觀初步查看似受到影響，工務局已協請結構技師漏夜到現場進行勘查，做詳細的結構安全報告。（編輯：戴光育）1111023