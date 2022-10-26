女人我最大節目宣傳特定益生菌挨罰20萬元 TVBS興訟敗訴

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（中央社記者劉世怡台北26日電）NCC認為，TVBS歡樂台於109年10月間播出「女人我最大」節目幫特定產品的益生菌宣傳裁罰新台幣20萬元。聯利媒體（TVBS）公司興訟請求撤銷裁罰，法院判決敗訴，可上訴。

台北高等行政法院判決指出，聯利媒體公司經營的TVBS歡樂台，在民國109年10月19日播出「女人我最大」節目，主持人藍心湄邀請造型師柳燕等人為參與節目的女星改變造型，順勢推薦產品，節目中談及某「益生菌」可以幫助睡眠，健康腸胃道，舒緩情緒。

判決指出，造型師拿出益生菌給現場來賓並提及產品上面有個「眠」字，並說明這種產品等特色，最後藍心湄說明，節目中介紹的商品在哪裡買，下載「女人我最大」APP就知道了。

國家通訊傳播委員會認為，節目內容明顯宣傳特定商品，致節目未能明顯辨認，並與插播廣告未區隔，已違反衛星廣播電視法規定，裁罰新台幣20萬元，並應立即改正，依衛廣法相關規定製播節目。聯利媒體公司不服循序提起行政訴訟。

法院審理認為，節目雖未提及「益生菌」明確產品或公司名稱，但利用節目參與者的言論推薦此益生菌具有幫助睡眠、調節腸胃道功能，以及介紹益生菌的菌種，保存方式等手法，藉以節目傳遞資訊的形式，提高可信度，以刺激觀眾消費欲。

法院認為，節目參與者強調益生菌的商品包裝載有「眠」字，一般視聽民眾經由此節目促銷、宣傳而有意購買該益生菌商品時，從節目所提供資訊，即可輕易取得商品品牌名稱及購買方式，違反「節目未能明顯辨認，並與其所插播之廣告未區隔」的規定，原處分裁罰20萬元，並無違誤，因此判決聯利媒體（TVBS）公司敗訴，可上訴。（編輯：張銘坤）1111026