新北某國小男師偷拍女童如廁 一審判9年6月

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（中央社記者黃旭昇新北26日電）新北市某國小曾姓男老師民國109年起長期趁女童如廁時，以手機拍攝隱私滿足偷窺慾，涉犯兒童及少年性剝削防制條例；新北地院今天判決應執行有期徒刑9年6月，可上訴。

判決書指出，曾男為滿足私窺女童身體隱私部位慾望，於民國109年9月起至110年11月間，基於拍攝女童隱私犯意，拍攝女童穿著無袖上衣袖口內部；又利用女童如廁時，自相鄰廁所以手機拍攝5名校內女童如廁時身體隱私部位。

判決書說，曾男將拍攝的數位影片、照片畫面，存在隨身碟、筆記型電腦及行動硬碟內，給自己觀賞。

另外，判決書說，曾男利用職務之便，於110年秋天不詳時間，假借找女學童幫他倒水名義，趁女童來不及抗拒，於教室外飲水機前，徒手觸碰女童胸部身體隱私部位。

判決書說，曾男去年11月某天，故計重施再度持手機拍攝多名如廁女童，存在電腦主機觀賞。去年11月10日，為滿足私窺慾望，尾隨某女童進入女廁後，欲以手機拍攝如廁畫面，被女童發現隔壁廁所縫隙處有伸出的手機，因此奔逃出廁所而未遂。

判決書說，這名女童告知班級導師，經校方調取監視器畫面，並經警方持搜索票前往國小教室、辦公處所及曾男戶籍地搜索，扣得拍攝及存取檔案隨身硬碟等電子設備，檢視採證後發現猥褻案情。

新北地院審理認為，被告是國小教師，竟對校內學齡兒童偷拍，且畫面都可連結至與性相關意涵，客觀上足以刺激或滿足性慾，當引起一般人羞恥或厭惡，屬於猥褻電子訊號。

判決書說，女童於案發後有情緒不穩、排斥上學等心理狀態，法院認為女童所述不是虛假。被告坦承所查扣電子影像證據為其所拍攝，經告訴人即各被害女童的父母指述明確。

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地院今天宣判，合議庭權衡被告犯數罪所反應的人格特性，毫不尊重其身為教師神聖職責，竟逞一己私慾，拍攝猥褻電子訊號及性騷擾女童，致使孩童心靈受創，家長人心惶惶，對平日認真教學國小所有教師，受到沉重打擊。

院方整體評價後，認為曾男敗壞社會對於老師期待與信賴，定其應執行有期徒刑9年6月。另依性騷擾防治法處3月徒刑，可易科罰金。（編輯：方沛清）1111026