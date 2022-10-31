偷剪市代號次張貼至鄉長參選人宣傳品 台東男送辦

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台東吳姓男子支持某鄉長參選人，為幫參選人的宣傳標語補上號次，竟持剪刀偷剪下某市代參選人布條上的號碼，並貼在自己的自行車置物籃，作為宣傳標語之用。警方依違反選罷法等罪送辦。（台東縣警察局提供）中央社記者李先鳳傳真 111年10月31日

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（中央社記者李先鳳台東縣31日電）台東吳姓男子支持登記5號的某鄉長參選人，為幫參選人的宣傳標語補上號次，竟持剪刀偷剪下某市代參選人的布條上5號字樣，被警方查獲，依違反選罷法、加重竊盜、毀損罪送辦。

台東市陳姓市民代表參選人昨天下午發現設置在台東市桂林北路與長沙街口及台東市中興路二段138巷口2處的競選布條遭人為破壞，恐為他人以不法方式影響選舉，向台東警分局中興派出所報案。

警方獲報後，隨即組成專案小組，調閱現場監視器影像，發現吳男涉有重嫌，報請台東地方檢察署指揮偵辦，今天下午2時許查獲吳嫌到案。

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吳嫌供稱他支持某鄉第5號鄉長參選人，但此名參選人宣傳標語缺少登記號碼，於是以剪刀竊取登記號碼同為5號的陳姓市民代表參選人布條上的號碼，不料此號碼字體過大無法使用，再以相同手法，竊取另一布條的號碼，得逞後張貼於吳嫌使用的自行車置物籃，作為宣傳標語之用。

台東警分局指出，全案依違反公職人員選舉罷免法、加重竊盜、毀損罪移送台東地方檢察署偵辨。（編輯：陳仁華）1111031