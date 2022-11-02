張斗輝走訪中南部11處警調機關 肯定查賄績效

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（中央社記者蕭博文台北2日電）高檢署今天指出，檢察長張斗輝近日走訪雲林、彰化、台中、嘉義及台南等地11處警調機關，肯定查賄制暴成效，並提示接近投票日之際的查察現金賄選技巧，期盼強化執法力道。

台灣高等檢察署發布新聞稿表示，今年九合一地方選舉將於26日舉行，各地選情激烈，檢警調機關已陸續查獲多起賄選案件；張斗輝為持續鼓舞基層士氣，自10月31日起迄今，接連前往警調機關訪視。

新聞稿指出，張斗輝走訪雲林縣、彰化縣、台中市、嘉義縣、台南市等地調查處站，另訪視雲林縣警察局虎尾分局、彰化縣警察局員林分局、台中市政府警察局霧峰分局、嘉義縣警察局朴子分局、嘉義市政府警察局第一分局、台南市政府警察局新營分局。

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高檢署表示，張斗輝訪視期間，各地檢察署均派代表與會，各警調機關則分別報告轄區查賄制暴、查處假訊息及選舉賭盤等工作狀況。

新聞稿最後提到，張斗輝對目前各地警調機關查賄制暴成效及分析表示肯定及勉勵，並提示布雷對象運用及接近投票日之際對現金賄選的查察重點與技巧，期許各機關於選前再進一步強化查賄力道，持續透過積極查賄的成果作為最好的反賄選宣導。（編輯：戴光育）1111102