苗縣選舉查賄1日3案 查獲現金、蛋糕、沙拉油

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

苗栗縣第5選區縣議員選舉21人爭搶8席，競爭激烈，檢調查獲吳姓男子涉嫌以每人新台幣1000元為黃姓參選人賄選，專案小組查扣選民交出的受賄現金4000元及智慧型手機一支。（苗栗地檢署提供）中央社記者管瑞平傳真 111年11月3日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣3日電）苗栗查察賄選1天執行3起搜索傳喚行動，查獲第5選區縣議員、苗栗市民代表、西湖鄉村長選舉分別涉嫌以發現金、送蛋糕及沙拉油等方式賄選，持續偵辦中。

苗栗縣第5選區縣議員選舉21人爭搶8席，競爭激烈，苗栗地檢署掌握情資，吳姓男子涉嫌以每人新台幣1000元為黃姓縣議員參選人賄選，經檢察官黃智勇指揮苗栗縣警察局頭份分局、法務部調查局苗栗縣調查站等單位組成專案小組，昨天持法院核發搜索票，發動搜索，並傳喚吳男及13名收賄選民到案說明。

檢方今天表示，經檢察官訊問釐清案情後，查扣選民交出的受賄現金4000元及智慧型手機1支，認吳姓男子涉犯公職人員選舉罷免法投票行賄罪犯罪嫌疑重大，且有勾串證人之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

苗栗地檢署指出，檢察官徐一修指揮查賄團隊共同偵辦苗栗市民代表第3選區謝姓參選人涉嫌以餽贈價值約199元蛋糕方式賄選，專案小組同樣於昨天搜索、傳喚，複訊後認謝姓參選人及蔡姓助選員涉嫌投票行賄罪犯罪嫌疑重大，分別諭知以5萬元、1萬元交保候傳。

此外，檢察官馮美珊指揮苗栗縣警察局通霄分局、苗栗縣調查站等共同偵辦西湖鄉某村長參選人及其丈夫涉嫌以餽贈2公升裝沙拉油（價值約200元）方式賄選案件。經專案小組傳喚2人及收受賄賂的選民8人到案說明，並查扣7瓶沙拉油，檢察官複訊後認參選人丈夫涉嫌投票行賄罪犯罪嫌疑重大，諭知以2萬元交保候傳。（編輯：張芷瑄）1111103