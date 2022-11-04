北市20處易肇事路口科技執法 12月上路

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台北市警察局交通警察大隊4日表示，市警局今年持續向中央爭取與自籌經費，已規劃、完成轄內20處易肇事路口建置交通科技執法設備，目前為設備測試及宣導期，預計12月1日起啟用執法。（台北市警察局交通警察大隊提供）中央社記者黃麗芸傳真 111年11月4日

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（中央社記者黃麗芸台北4日電）台北市易肇事路口科技執法將新增20處，台北市警察局交通警察大隊今天表示，包括市民大道與承德路口、民權西路與承德路口等在內，現為設備測試及宣導期，預計12月起啟用。

交通警察大隊今天透過新聞稿表示，今年1月3日起於北市鄭州路、西寧北路口啟用首處「路口多功能科技執法設備」，統計迄9月止，月平均交通事故與前3年月平均比較下降約3成，防制成效顯著。

為維護北市道路交通秩序與安全，以防制交通事故發生，交通警察大隊說，市警局今年持續向中央爭取與自籌經費，已規劃、完成轄內20處易肇事路口建置交通科技執法設備，目前為設備測試及宣導期，預計今年12月1日起啟用執法，呼籲駕駛人遵守交通規則。

交通警察大隊指出，這20處易肇事路口，分別為市民大道與承德路口、民權西路與承德路口、民權西路與延平北路口、民權西路與蘭州街口、大直街與北安路口、民權東路與建國北路口、市民大道與中山北路口、市民大道與建國南路口、市民大道二段與林森北路口、和平東路與基隆路口。

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以及信義路與建國南路口、辛亥路三段與基隆路三段口、市民大道與敦化南路口、忠孝東路與基隆路口、信義路與基隆路口、中正路與延平北路口、大度路與立德路口、承德路與福國路口、和平西路與西園路口及辛亥路與木柵路一段路口。

交通警察大隊表示，這20處路口科技執法將依據各路口違規態樣分析，採行不同的「多功能」交通違規項目進行取締，相關設備是採用AI運算辨識車種，自動判斷違規行為與違規路徑，提升違規識別率，再由專責員警藉由後端管理平台從嚴審查，確認違規事實後製單舉發，除可減輕員警負擔、提升員警執勤安全外，還可避免執法爭議。（編輯：張芷瑄）1111104