狠心父母刀刺、熱湯燙4歲兒 檢起訴建請法院重判

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（中央社記者蘇木春台中8日電）台中市林男與曾女原為夫妻，2年前共同養育當時才4歲兒子，涉嫌以毆打、水果刀刺傷及麻油雞熱湯澆灌嘴部等方式虐待，檢方偵辦後依違反家暴法將2人起訴，並建請法院從重量刑。

台中地檢署起訴書指出，37歲林男與28歲曾女與原為夫妻關係，並育有1名4歲男童，雙方於民國111年1月17日離婚。

男童出生後，先由林男的父母照顧，於109年6、7月間，由林男與曾女接回台中市南屯區的租屋處照顧，林男於110年5月起至110年11月止，在住處以徒手、衣架毆打、腳踹、熱水澆燙或是以手機丟擲等方式傷害凌虐男童，造成全身多處受傷。

曾女則是在109年9月至110年11月止，以手持課本體罰、衣架毆打、水果刀刺傷、徒手掌摑、手機丟擲甚至麻油雞熱湯澆灌嘴部等方式，傷害凌虐男童造成全身多處受傷。

案經男童非同住親人懷疑他遭受虐待，於110年11月15日協助送醫並通報台中市政府社會局，社會局獲報後緊急安置男童，並委由律師提告林男與曾女。

台中地檢署檢察官偵辦後，依據證人證詞、驗傷報告等證據，依違反家庭暴力防治法罪嫌將2人起訴，並審酌2人將男童作為情緒發洩的工具程度，建請台中地方法院從重量刑。（編輯：卞金峰）1111108