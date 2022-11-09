台西鄉聯合買票賄選案羈押樁腳1人 不排除向上發展

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雲林地檢7日偵辦台西鄉議員、鄉長、村長參選人聯合買票結構性賄選案，約談樁腳4人及選民22人到案，並查扣現金新台幣22萬元。（雲林地檢署提供）中央社記者蔡智明傳真 111年11月9日

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（中央社記者蔡智明雲林縣9日電）雲林地檢7日偵辦台西鄉議員、鄉長、村長參選人聯合買票結構性賄選案，約談樁腳4人及選民22人到案，並查扣現金新台幣22萬元，已羈押樁腳1人，檢方指案情不排除向上發展。

雲林地檢署今天發布新聞稿表示，日前接獲情報，台西鄉發生議員、鄉長、村長聯合買票結構性賄選，透過村長參選人的樁腳以議員每票現金1000元、鄉長2000元、村長1000元向此選區有投票權的選民買票。

檢察官段可芳指揮刑事警察局電信偵查大隊第二隊、台中市警察局刑事警察大隊偵查第七隊、雲林縣調查站、雲林縣警察局台西分局等單位進行調查。

雲林地檢署主任檢察官吳文城告訴中央社記者，確認是雲林縣議員陳姓參選人、台西鄉長李姓參選人及台西鄉許姓村長參選人涉及賄選，7日約談許姓村長參選人樁腳4人及選民22人到案，並查扣現金22萬7000多元。

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吳文城表示，案經檢察官訊問後，樁腳32年次許男、48年次許男、68年次林男等3人均涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項對有投票權人交付賄賂罪嫌，有羈押原因及必要性，向法院聲請羈押，另外樁腳33年次許男則諭令10萬元具保候傳；羈押庭法官訊後樁腳許男等2人分別以4萬元、12萬元具保，林男准予羈押。

吳文城說，案情不排除向上發展，持續調查中。（編輯：陳仁華）1111109