北市3車疑競速肇禍釀1死 酒駕男襲警遭開槍制伏

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（中央社記者黃麗芸台北14日電）台北市忠孝西路車行地下道今天凌晨發生3車疑競速車禍，警方到場發現其中1車駕駛命危，送醫不治；另1涉酒駕男子下車攻擊員警，遭開2槍壓制逮捕。涉案8人被帶回警局釐清案情。

鄰近行政院的北市忠孝西路車行地下道東往西方向今天凌晨4時20分許發生3車疑似競速車禍，造成其中1車翻覆，車禍發生時台北市警察局中正第一分局員警在附近處理其它案件，聽到巨大撞擊聲響，立即火速趕赴現場處理。

員警到場時，其中1車見警便加速逃逸，但隨後在附近遭警方查獲到案。

另現場留有2輛肇事汽車，其中1車駕駛當場已無呼吸心跳，經送醫急救後仍不治，同車乘客也受輕傷。

另1輛涉案汽車的駕駛及乘客下車後突然攻擊員警，且身上有濃厚酒味，警方現場對空鳴槍示警無效後，朝駕駛左大腿開2槍後壓制，這名駕駛送醫救護後，無生命危險。

事故現場混亂，部分採訪媒體還遭肇事者推打受傷。警方初步發現涉案8嫌有飲酒情形，並在涉案車上查獲折疊刀等物，涉案人被帶回警局釐清案情中。（編輯：戴光育）1111114