南投縣議員曾振炎選連任涉透過樁腳買票 遭聲押

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南投縣議員曾振炎涉嫌透過樁腳買票，南投地檢署依涉違反公職人員選罷法向法院聲請羈押。（中央社檔案照片）

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（中央社記者蕭博陽南投縣15日電）競選連任的南投縣議員曾振炎涉嫌透過樁腳買票，南投地檢署訊問至今天凌晨，依涉違反公職人員選舉罷免法向南投地方法院聲請羈押，目前持續進行程序，截至今天上午尚未裁定。

曾振炎以無黨籍身分登記參選，在南投市、名間鄉選區競選連任，但今年南投縣議員選舉就以這選區競爭最激烈，根據南投縣選舉委員會資料，共有26名候選人，應選10席，現有席次中，民進黨縣議員賴燕雪與國民黨張嘉哲轉戰南投市長選舉、縣議員陳翰立換跑道選名間鄉長，吸引新人卡位。

老將方面，南投市長宋懷琳2屆8年任期滿，帶著高支持度轉投入競選這區縣議員，還有前南投市民代表會主席張秀枝也轉跑道參選，要力拚連任的現任議員則有史雪燕、洪浩原、曾振炎、蔡宗智、洪明科，縣議員于秀英則是不選連任，交棒年輕的女兒張婉慈參選。

曾振炎先前也涉嫌以人頭掛名公費助理、詐領助理費新台幣199萬多元，2019年5月遭南投地方法院依違反貪污治罪條例等，一審判刑3年6月，沒收犯罪所得，褫奪公權3年，案件持續上訴。

據了解，曾振炎涉嫌透過樁腳以1票500元至1000元向選民買票，但曾振炎到案堅決否認，檢察官訊後認為曾振炎涉犯選罷法罪嫌重大向法院聲押；南投地檢署初步表示，昨天辦理一件選舉案件，訊問至今天凌晨，向法院聲請羈押1人，待裁定後說明。（編輯：陳仁華）1111115