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1歲嬰顱內出血家長控保母施虐 中市府調查

2022/11/18 16:21
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（中央社記者趙麗妍台中18日電）台中市剛滿1歲的女嬰送托3個月，8日保母開車送醫發現顱內出血，術後仍昏迷，家長質疑，保母刪除監視影像又未能說明托育狀況，疑小孩遭施虐，市府調查釐清。

台中市剛滿1歲的女嬰，8日由保母開車送醫，被發現顱內出血，術後目前在加護病房觀察仍昏迷中。女嬰媽媽今天在民進黨立委張廖萬堅、市議員林祈烽陪同下召開記者會。

媽媽控訴，8日上午將小孩送到保母家時還正常，下午卻接到保母電話，小孩疑因嗜睡叫不醒必須送醫，當她趕到急診室時，小孩因顱內出血得手術。晚間，警方到保母家查扣影帶，但大門的監視器畫面卻遭刪除。

媽媽質疑，為何保母未叫救護車送醫，而是自行開車送醫，為何刪除門口監視畫面。她日前幫小孩洗澡時，發現耳朵旁有瘀青，質疑小孩在保母家遭施虐。

媽媽也不滿市府社會局態度消極，因小孩傷勢必須由第2家醫院鑑定，但事發至今10天，社會局今天才發出公文，而此名保母現在還在照顧其他小孩，市府難道沒有強制力，暫停保母繼續收托。

家長當場致電保母，保母不斷強調，當時發現孩子怪怪的，立即送醫，否認孩子有摔倒、刪除影像，所有細節都已跟警方交代清楚，孩子出事她也相當難過，現只能不斷為孩子祈福。

林祈烽指出，社會局的態度消極、怠惰，未能積極協助受害家屬，張廖萬堅指出，市府在華興托嬰中心虐童案已遭監察院糾正，未善調查職責，現在又以冷漠態度，讓家長直接找律師，市府態度如局外人，未有同情心處理案件。

台中市社會局以文字稿回覆，保母年資2年，除女童外另有照顧2名幼童，案發後，居托中心要求保母暫緩新收托案並停托一週。目前，其中1名幼童仍有送托需求，居托中心持續與家長溝通，協助媒合新的保母，保母家中已加裝監視器，居托中心會密集電訪和不定期家訪。

社會局說，因女童確切出血時間仍需專業鑑定，醫院初評報告出爐後，將再轉醫療評估團隊複判，報告會一併送交檢調，目前嫌疑人包含女童的相關照顧者，待醫療鑑定和司法調查釐清。

這案件現由檢察官指揮偵辦中，社會局也啟動行政調查，訪視女童父母和保母，掌握女童受照顧情形，如相關人員涉嫌不當對待兒童，社會局將依兒少權法究辦。（編輯：郭諭儒）1111118

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