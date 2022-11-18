中監逃逸案 檢起訴受刑人與3名監獄管理員

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中18日電）台中監獄受刑人陳坤和9月間因骨折至醫院回診，卻被發現破壞腳鐐逃逸多天後在桃園落網。檢方偵辦後今天依妨害公務、縱放人犯等罪嫌，將陳男與監所的3名管理員起訴。

台中地檢署今天發布新聞稿表示，今年9月17日當晚接獲台中監獄通報受刑人陳坤和戒護就醫脫逃案後，啟動脫逃防制小組機制連夜發布通緝，並成立專案小組指揮偵辦，在發布通緝16小時內將陳坤和逮捕歸案。

專案小組調查發現，陳坤和8月間另案借提至台北監獄期間，藉機將掌上型電視外接式硬式天線，夾藏於藍白拖鞋私帶回台中監獄。案發當天陳坤和於中國醫藥大學附設醫院就醫期間，台中監獄歐姓管理員僅因陳坤和佯稱頻尿需常上廁為由，同意將其手銬解開。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

歐男隨後因受另名黃姓管理員請求支援洗腎室的人犯戒護勤務，在未將陳坤和的手銬再度鎖上情況下離開病房，讓陳坤和脫離戒護視線，並以先前私藏天線解開腳鐐，並脫逃長達約20分鐘後才被發現。台中地檢署檢察官偵辦後，依證人證詞與相關證物，依妨害公務、脫逃等罪嫌起訴陳坤和。

另外，檢方認定台中監獄陳姓主任管理員未核實督導、蔡姓管理員未確實監看病房狀況、歐男未落實「外醫勤務」戒護相關規定，將陳男等3人依過失縱放人犯罪嫌起訴。（編輯：孫承武）1111118