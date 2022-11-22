雲林地檢偵結起訴賄選及賭盤案11件、14人

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（中央社記者姜宜菁雲林縣22日電）選前倒數4天，雲林地檢署偵結起訴11件賄選及賭盤案件，共起訴14人，雲林地檢署表示，針對涉賄選案候選人若當選，選後將依法提出當選無效之訴，絕不寬貸。

雲林地檢署今天發布新聞稿指出，積極查賄是最好的反賄，檢方在選前偵結起訴11件賄選及賭盤案件，宣示查賄決心。

雲林地檢署主任檢察官吳文城告訴中央社記者，起訴11件、14人，賄選手法以現金買票居多，送禮品次之，另外有1件投票人賣票，以及2件選舉賭盤。

吳文城表示，雲林縣議員第6選區蕭姓議員候選人、雲林縣麥寮鄉鄉民代表第3選區許姓代表候選人、雲林縣東勢鄉鄉民代表第1選區戴姓代表候選人、口湖鄉鄉民代表第2選區王姓候選人樁腳，以每票現金新台幣1000元的對價，向該選區有投票權之選民交付賄賂，並請求投票支持，因而涉犯投票行賄罪嫌，依法偵結起訴。

他指出，雲林縣水林鄉萬興村柳姓村長候選人以每票現金3000元或4000元的對價，向該選區有投票權的選民交付賄賂，並請求投票支持，因而涉犯投票行賄罪嫌，依法偵結起訴。

吳文城說，雲林縣麥寮鄉吳姓投票權人今年10月間致電向蘇姓議員候選人稱願賣票以支持蘇姓議員，經蘇姓議員候選人拒絕，吳姓選民依法偵結起訴。

地檢署指出，另外雲林縣台西鄉鄉民代表第3選區張姓代表候選人、五港村凌姓村長候選人送養身飲品，雲林縣褒忠鄉鄉民代表第1選區張姓代表候選人送醬油禮盒、雲林縣崙背鄉大有村蔡姓村長候選人送狀元餅，也依法起訴。

此外，雲林地檢署已查獲5件選舉賭盤，此次起訴2件4人，涉犯意圖營利聚眾賭博罪嫌，依法偵結聲請簡易判決。

雲林地檢署強調，檢方偵辦的賄選案件，一定會盡速起訴，若候選人當選，檢方絕對會提起當選無效之訴。（編輯：卞金峰）1111122