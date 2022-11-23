假釋男以石塊砸死女同事 二審判無期徒刑

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（中央社記者劉世怡台北23日電）桃園王姓男子獲假釋出獄後，去年不滿越南籍吳姓女同事提起他的前科，竟持石塊猛擊女方頭部致死。一審判處無期徒刑。二審今天仍判無期徒刑，王男遠距聽判時，連說幾聲「好」。

一審桃園地院判決指出，50歲王男與29歲越南籍吳女為同事，2人在去年7月23日到新屋區永安漁港海邊聊天散心時發生爭執，過程中因為吳女提及王男先前的妨害性自主前科，導致王男心生不滿。

判決指出，王男將吳女推倒在地後，以大石塊朝她臉部正面猛力敲擊數下，直至吳女頭臉部凹陷骨折、大量出血死亡，王男旋即駕車逃離。民眾發現吳女遺體，警方循線逮捕王男；桃園地檢署將王男起訴。

一審認為，王男犯罪手法殘忍，讓吳女死前受到極度恐懼，且王男行凶後不但沒有救助吳女，還前往銀樓購買金飾，視人命為草芥，依殺人罪判處無期徒刑。

案經上訴，二審台灣高等法院審理期間，王男表示，當下氣到意志不清，根本沒想到後果，「不知打哪裏」，請求給他公正的判決。

二審今天依殺人罪判王男無期徒刑，全案可上訴。（編輯：李亨山）1111123