更多編輯台推薦新聞：
台北市12月起禁一次用塑膠飲料杯 循環杯新制明年上路
地方

台北市12月起禁一次用塑膠飲料杯 循環杯新制明年上路

土耳其藝術家偏鄉當志工 第4度來台在林邊留彩繪
文化

土耳其藝術家偏鄉當志工 第4度來台在林邊留彩繪

不斷更新／2022世足卡達登場 賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新／2022世足卡達登場 賽程戰績、直播管道看這裡

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看
政治

九合一選舉歷史數據圖解 政黨版圖變動一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

假釋男以石塊砸死女同事 二審判無期徒刑

2022/11/23 11:28
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北23日電）桃園王姓男子獲假釋出獄後，去年不滿越南籍吳姓女同事提起他的前科，竟持石塊猛擊女方頭部致死。一審判處無期徒刑。二審今天仍判無期徒刑，王男遠距聽判時，連說幾聲「好」。

一審桃園地院判決指出，50歲王男與29歲越南籍吳女為同事，2人在去年7月23日到新屋區永安漁港海邊聊天散心時發生爭執，過程中因為吳女提及王男先前的妨害性自主前科，導致王男心生不滿。

判決指出，王男將吳女推倒在地後，以大石塊朝她臉部正面猛力敲擊數下，直至吳女頭臉部凹陷骨折、大量出血死亡，王男旋即駕車逃離。民眾發現吳女遺體，警方循線逮捕王男；桃園地檢署將王男起訴。

一審認為，王男犯罪手法殘忍，讓吳女死前受到極度恐懼，且王男行凶後不但沒有救助吳女，還前往銀樓購買金飾，視人命為草芥，依殺人罪判處無期徒刑。

案經上訴，二審台灣高等法院審理期間，王男表示，當下氣到意志不清，根本沒想到後果，「不知打哪裏」，請求給他公正的判決。

二審今天依殺人罪判王男無期徒刑，全案可上訴。（編輯：李亨山）1111123

#桃園地院
#桃園地檢署
#台灣高等法院
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族