涉現金買票 南投議員候選人2樁腳羈押

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（中央社記者吳哲豪南投23日電）南投檢方昨天兵分多路，先後查獲南投縣第1及第5選區有議員候選人涉嫌買票賄選；檢方指出，樁腳分別以每票1000元及500元幫議員候選人買票，2名樁腳訊後遭檢方聲押獲准。

台灣南投地方檢察署今天發布新聞指出，南投地檢署檢察官鄭宇軒等人，昨天指揮南投縣政府警察局刑事警察大隊等單位，偵辦南投縣第1選區某議員候選人賄選案。

檢方指出，謝姓樁腳涉嫌幫議員候選人及南投市某市民代表候選人，以每票新台幣1000元賄選，檢察官向上追查發現，謝姓樁腳賄選資金來自於另名吳姓樁腳，檢察官訊問後，認為2人涉犯投票行賄罪，謝姓樁腳5萬元交保、吳姓樁腳則遭檢方聲請羈押禁見獲准。

除了南投第1選區外，南投第5選區議員選舉也傳出現金賄選案，檢方昨天指揮南投縣政府警察局埔里分局等單位，前往陳姓樁腳住處搜索，約談陳姓樁腳以及3名選民。

檢方查出，另名林姓樁腳也和陳姓樁腳一起幫議員候選人以每票500元向選民買票賄選，陳姓及林姓樁腳遭檢察官拘提到案，訊後陳姓樁腳3萬元交保，林姓樁腳則因有勾串共犯證人之虞，遭檢方向法院聲押獲准。（編輯：郭諭儒）1111123