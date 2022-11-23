宜縣衛生局員工涉貪污 變賣禮券獲利上千萬元

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民進黨宜蘭縣長候選人江聰淵23日指控縣府員工涉嫌變賣禮券獲利，衛生局隨後透過新聞稿指出，涉案員工為臨時人員，日前已要求這名員工主動到廉政署自首，衛生局也全力配合相關偵查。圖為宜蘭縣衛生局行政大樓外觀。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 111年11月23日

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣23日電）民進黨宜蘭縣長候選人江聰淵今天指控縣府員工涉嫌變賣禮券獲利，再讓縣府涉入貪污疑雲。縣府衛生局表示，這名員工為臨時人員，已停止職務，並移請廉政署偵辦。

宜蘭縣長選舉公辦電視政見發表會第二場次今天登場。江聰淵在會中爆料，縣府衛生局的員工把中央政府拿來照顧染疫者的便利商店禮物侵占為自己所有，侵占後變賣金額達近千萬元，業者發覺不對勁提出檢舉，此案才曝光。

江聰淵表示，這件事情已經一個多月了，政風處應該調查清楚了，為什麼中央政府要給染疫民眾的東西會跑去私人口袋裡？這個情形是不是對一個清廉政府和政治是很大的諷刺？這會不會成為第二件縣府涉貪污被起訴的案子？請國民黨宜蘭縣長候選人林姿妙講清楚。

林姿妙在發言時說，衛生局這個案子，宜蘭縣政府早就主動送檢調單位，依法行政，如有違法就是嚴辦。

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衛生局發布新聞稿指出，涉案的員工為臨時人員，負責鼓勵病患正確接受疾病治療相關計畫禮券的採購案。日前透過內部稽核，發現這名員工近期利用職務之便，私下分次超額採購禮券後換取現金，以填補個人財務缺口，再以個人款項繳付廠商，金額初估上千萬元。經衛生局與相關業者共同發現採購異常後，主動立即與政風單位聯繫調查，並於日前要求這名員工主動到廉政署自首。衛生局將全力配合廉政署偵查。

衛生局表示，對於江聰淵所言「這名員工是侵占給防疫民眾的防疫津貼款項」，與事實不符，嚴正駁斥。（編輯：李錫璋）1111123