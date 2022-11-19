江聰淵訴求清廉勤政愛鄉土 林姿妙細數政績不舉債

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宜蘭縣選委會19日舉辦本屆縣長選舉首場電視公辦政見發表會，民進黨籍候選人江聰淵會後受訪表示，自己的表現就交給縣民來打分數。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 111年11月19日

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣19日電）宜蘭縣選委會今天舉辦縣長選舉首場電視公辦政見發表會。民進黨宜蘭縣長候選人江聰淵說，國民黨宜蘭縣長候選人林姿妙涉貪污案，至今未向縣民道歉，若他當選將堅持清廉。

林姿妙則細數擔任縣長4年來各項政績與推動計畫，並強調不舉債。

江聰淵在政見發表會中表示，林姿妙擔任縣長4年來，只會握手跑攤，辜負選民，為何歷任縣長都在還債，但林姿妙卻割稻尾；林姿妙女兒干政，已有司法認證；林姿妙看不懂公文，也不會主持縣政會議；林姿妙4年任內毫無重大建設，唯一政績就是營養午餐免費，但卻發生學生食物中毒事件。

江聰淵指出，他在擔任宜蘭市長任內，推動城市外交、班班有冷氣、雨水下水道系統，有豐富的行政執行力；若當選將發展山海新經濟，希望利用宜蘭獨特山海資源，推動探索教育，開創比宜蘭國際童玩藝術節規模更大的產業效應。

他說，若當選除學童免費營養午餐的政策繼續實施之外，也將推出「一好兩安」，除營養午餐品質更好、吃得安全，也讓家長安心。此外，也將推出「敬老禮金369」政見，將發給縣籍65歲以上長者每年新台幣3000元重陽敬老禮金，80歲以上6000元，90歲以上9000元，超過百歲者加碼到1萬5000元。

江聰淵澄清，自從參選以來，林姿妙陣營用各種手段抹黑他，但這些都不是事實。他承諾會延續前縣長陳定南「清廉、勤政、愛鄉土」的精神從政，不像林姿妙還涉及貪污等弊案。

林姿妙在政見發表會中說，她擔任縣長4年來，已推動宜蘭與羅東兩大轉運站、員山童玩公園與第二行政中心等大型建設的動工，並完成清水地熱商轉與宜蘭橋改建工程、國小營養午餐補助、社區高齡全方位照顧等社會福利且不舉債。

交通方面，未來將推動太平山森林鐵道，發展觀光。

林姿妙質疑，江聰淵開出「敬老禮金369」政見根本就是1張「芭樂票騙選票」，江聰淵擔任宜蘭市長8年，宜蘭市各方面財政資源都優於其他各鄉鎮，還賤賣宜蘭市土地。

她說，如果「敬老禮金369」政見是一項好的福利政策，應是宜蘭市公所率先實施，但江聰淵當了宜蘭市長8年都做不到，等到要選縣長才說要做，根本就是騙選票。

林姿妙也強調，宜蘭河與幾米公園過去都是縣府的政績，但江聰淵卻把這些當成自己的政見，連他碩士論文也用抄襲。

台灣民眾黨宜蘭縣長候選人陳琬惠說，宜蘭縣已成為藍綠兩黨互潑髒水的情況，失去宜蘭過去光榮，雖她是政治新人，但是對的人，出來參選希望帶來改變的力量。

她強調，若當選將發行「慢活長照卡」、推動健康老人特色公園，鼓勵銀髮族走出戶外運動。（編輯：張銘坤）1111119