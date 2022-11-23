婦帶夫遺照聽政見會 大村鄉長候選人怒告現任鄉長

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彰化縣大村鄉長候選人賴志銘（前中左）23日到彰化地檢署控告現任鄉長游盛涉嫌違反選罷法，意圖使人不當選，賴志銘團隊並在一旁舉牌表達立場。（民眾提供）中央社記者吳哲豪傳真 111年11月23日

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（中央社記者吳哲豪彰化23日電）彰化大村鄉長候選人賴志銘今天按鈴控告鄉長游盛。賴志銘說，游盛安排婦人手拿丈夫遺照進場聆聽政見會影響他發言，還將他攔下說要給婦人交代，游盛行為已違反選罷法。

彰化縣大村鄉長選舉有2人登記參選，分別為曾任大村鄉民代表的賴志銘，以及大村鄉現任鄉長游盛的妻子許美珍。大村鄉昨天舉辦鄉長選舉政見發表會，當賴志銘和許美珍在台上發表政見時，台下游姓婦人手拿丈夫遺照坐在第1排聽政見。

賴志銘上午前往彰化地檢署按鈴控告游盛違反選罷法，意圖使人不當選；賴志銘接受媒體聯訪時指出，游姓婦人不斷爆料指丈夫和他合夥做生意有糾紛，不過那已是20幾年前的事情。

賴志銘說，游盛為求妻子勝選，不僅在臉書及通訊軟體散布訊息指他和婦人丈夫有生意糾紛；對手陣營辦造勢活動時讓游婦上台，安排游婦拿丈夫遺照參加政見發表會，影響他發表政見；政見發表會結束後，游盛還把他攔下來，要求他給婦人交代，讓政見會變成公審大會，意圖使人不當選。

游姓婦人接受媒體聯訪表示，丈夫20多年前拿出新台幣150萬元跟賴志銘合夥做生意，公司賺錢卻分不到利潤，賴志銘拿不出帳冊，債務也沒有交代清楚。丈夫過世時，賴來捻香時也說會給交代，她只是希望對方還錢，昨天是因為丈夫生前關心政治，才會帶著遺照參加政見會，也沒有人請她離開。

游盛則說，妻子舉辦造勢活動時，游婦到場陳情才會讓她上台，婦人拿著丈夫遺照參加政見發表會坐在台下時，妻子和賴志銘先後上台發表政見，婦人也沒有干擾，賴志銘的指控子虛烏有。

大村鄉公所人員解釋，只要是在場喧鬧者或攜帶武器者都不得入場，昨天游婦提黑色帆布袋入場後再拿出遺照，全程沒有喧鬧，是否違反規定，將報請彰化縣選舉委員會認定才能決定是否開罰。（編輯：謝雅竹）1111123