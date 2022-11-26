更多編輯台推薦新聞：
詩人吳濁流80年前種下11棵槭樹 新竹縣列管保護
地方

詩人吳濁流80年前種下11棵槭樹 新竹縣列管保護

戴資穎連5屆入圍BWF年度大獎 最佳女運動員能否連莊12/5揭曉
運動

戴資穎連5屆入圍BWF年度大獎 最佳女運動員能否連莊12/5揭曉

九合一選舉整理包》當選名單、數據分析與國際反應一次看
政治

九合一選舉整理包》當選名單、數據分析與國際反應一次看

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新／2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
盤點世界盃6大型男教練 鬥智拚戰績足球場邊也吸睛
首頁 / 社會

北市選舉違規共9件10人 將依法函送究辦

2022/11/26 17:33
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北26日電）九合一選舉結合修憲公民複決今天投票，台北市警察局統計全天選舉違規共計9件、10人，其中撕毀選票4件、違法攝影4件和制止不聽1件，將函送台北市選委會或地檢署究辦。

2022年九合一地方選舉今天落幕，根據台北市警察局最新統計資料顯示，全天選舉違規共計有9件。

首先，撕毀選票部分共計4件，分別為北投、內湖、大安和文山區各1件，警方均依據違反選罷法110條製作筆錄後，函請市選委會裁處。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

其次，違法攝影也有4件，包括信義、中山、北投和文山區都各1件，警依據違反選罷法65條製作筆錄後，移請地檢署偵處。

此外，文山區還有1件制止不聽案件，為監票民團成員和1名律師（1男1女）於投開票所30公尺內架設攝影機拍攝，經現場主任管理員及警員勸導及制止，2人仍不聽且繼續其行為，經選監委員審認，並請示檢察官，依違反選罷法108條製作筆錄後，移請地檢署偵處。（編輯：方沛清）1111126

#地檢署
#台北市警察局
#文山區
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族