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北市醉男撞公車辱警 酒測值超標遭送辦

2022/11/28 12:20（11/28 12:51 更新）
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台北市許姓男子和友人聚會飲酒後駕車，行經中山區民生東路一段時接連撞上路邊車輛及停等紅燈公車，並辱罵到場處理員警，警方現場將許男壓制並進行酒測，結果酒測值高達1.40毫克，隨即將許男帶回派出所偵辦。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 111年11月28日
台北市許姓男子和友人聚會飲酒後駕車，行經中山區民生東路一段時接連撞上路邊車輛及停等紅燈公車，並辱罵到場處理員警，警方現場將許男壓制並進行酒測，結果酒測值高達1.40毫克，隨即將許男帶回派出所偵辦。（翻攝照片）中央社記者黃麗芸傳真 111年11月28日
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（中央社記者黃麗芸台北28日電）北市一名24歲許姓男子昨天凌晨和友人聚會飲酒後駕車，行經中山區民生東路一段時接連撞上路邊車輛及停等紅燈公車，並辱罵到場處理員警，經酒測結果達1.4毫克，依法送辦。

台北市警察局中山分局中山二派出所27日清晨6時30分許接獲勤務中心通報，指轄內民生東路一段23巷發生車禍，立刻派員前往察看，發現為一輛汽車自小客撞公車事件。

現場肇事的汽車駕駛24歲許男還對警方罵髒話，身上也飄散濃濃酒味，警方現場壓制並進行酒測，結果酒測值高達1.40毫克，隨即將許男上銬帶回派出所偵辦。

許男供稱，昨天凌晨和友人於民生東路一段的店家聚會飲酒，且對後續駕車肇事經過完全沒任何印象，也不知為何會失控撞上路邊車輛及停等紅燈公車。全案詢後將許男依公共危險罪嫌送辦。（編輯：李亨山）1111128

#醉男撞公車
#酒測值
#公共危險罪
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